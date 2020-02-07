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12 минут назад

Инвесткомпания рассказала о доходах семьи Мишустина

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#Мишустин
Инвесткомпания рассказала о доходах семьи Мишустина

Будущий премьер-министр владел 25% доли крупного бизнеса.

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании, пишет РБК. Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG. С одним из основателей группы Борисом Федоровым он был знаком с конца 1980-х годов. Президентом группы он был до 2010 года, пока его не назначили руководителем Федеральной налоговой службы.

В 2009 году, по данным Герасименко, Мишустин получил вознаграждение в размере около 79 млн рублей (порядка $2,5 млн). В 2010 году, решив вернуться на госслужбу, Мишустин передал право собственности на траст, через который владел долей в UFG, своей жене Владлене с обязательством перед партнерами UFG о продаже активов, сообщила Герасименко. За период с 2010 по 2013 год Мишустина получила от траста совокупный доход в размере $11,55 млн. Сумма была задекларирована в рублях.

UFG, или Объединенная финансовая группа, — крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов, указывает «Лента». Она формирует фонды с различными инвестиционными стратегиями: фонды прямых инвестиций в российские компании и компании в других странах СНГ, венчурные фонды, инфраструктурные инвестиции, фондовый рынок акций и облигаций, агроинвестиции, девелоперские проекты, складскую логистику и недвижимость в России.
41
#Мишустин

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