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24 минуты назад
Замначальника Генштаба задержали сотрудники ФСБ
Генерал-полковника Халила Арсланова обвиняют в крупном мошенничестве.
В Москве задержали заместителя начальника Генштаба—начальника Главного управления связи вооруженных сил России Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения, сообщает «Коммерсант». После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором ГВСУ СКР собирается ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца.
По данным источника издания, сегодня рано утром сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали генерал-полковника Халила Арсланова у него дома и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении свыше 6,5 миллиардов рублей при реализации госконтракта.
В суд Арсланов пришел без наручников и конвоя, но в сопровождении адвоката, отмечает РИА Новости. Подтверждать информацию СМИ о том, что следствие ходатайствует об аресте Арсланова, они отказались.
Генерала считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет. Он находится под подпиской о невыезде, указывает ТАСС. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей.
Фото: Министерство обороны РФ
По данным источника издания, сегодня рано утром сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали генерал-полковника Халила Арсланова у него дома и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении свыше 6,5 миллиардов рублей при реализации госконтракта.
В суд Арсланов пришел без наручников и конвоя, но в сопровождении адвоката, отмечает РИА Новости. Подтверждать информацию СМИ о том, что следствие ходатайствует об аресте Арсланова, они отказались.
Генерала считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, но ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет. Он находится под подпиской о невыезде, указывает ТАСС. По версии следствия, он причастен к двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере: на 191 млн и 6,5 млрд рублей.
Фото: Министерство обороны РФ