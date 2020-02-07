В России

33 минуты назад

Центробанк снова снизил ключевую ставку

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#ЦБ #ключевая ставка
Центробанк снова снизил ключевую ставку

Ее понизили шестой раз подряд.

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,25% до 6% годовых, сообщает ЦБ РФ. В прошлом году регулятор пять раз снижал ставку. В 2019 году ЦБ снижал ставку пять раз: в июне, июле, сентябре и декабре на 25 базисных пунктов и в октябре - на 50 пунктов. В сообщении регулятора отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее прогнозов.

Регулятор допускает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу. Большинство аналитиков ожидали от регулятора снижения ставки на 25 пунктов, пишет «Интерфакс».

Аналитики отмечают, что ставший главной темой начала года китайский коронавирус, а, точнее, его влияние на макроэкономическую ситуацию, станет существенным аргументом в пользу снижения ключевой ставки, пишет ТАСС. По мнению заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Константина Корищенко, "такие явления, как коронавирус, смена правительства, нацпроекты, и так далее, они все, скорее, требуют от Центрального банка более мягкой политики, чем более жесткой, чтобы стимулировать инвестиции, реализацию проектов".
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#ЦБ #ключевая ставка

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