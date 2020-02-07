Реновация улицы Ленина: никто не хочет архитектурного винегрета

Застройщик и региональное управление строительства объявили о поиске лучшего архитектурного проекта для дома на улице Интернациональной. Конкурс объявлен на проект строительства новой высотки на месте расселенной двухэтажки. Окончательное решение насчет облика квартала в центре города будут принимать эксперты.





- Мы впервые решили объявить конкурсный отбор проектов архитектурного облика нового дома, - сообщила GOROD48 специалист АО «ДСК» Лариса Кулаченкова. - Мы понимаем, насколько важен облик центра города. Для этого мы объявили конкурс. Принять участие в нем сможет любой архитектор, даже не из России. Оценивать конкурсные работы будет экспертное сообщество, в том числе, члены регионального Союза архитекторов. Нам важно найти гармоничное решение. Не исключено, что проект-победитель станет только основой для будущего облика дома и будет доработан. Первый дом на Интернациональной задаст архитектурное настроение облику всего будущего района застройки. Никто не хочет видеть в центре города архитектурный винегрет.



Лариса Кулаченкова, кроме того, уточнила, что сроки начала строительства высотки на месте старого дома еще не определены. Дата старта начала работ на земле зависит от многих факторов, в том числе успешности согласования строительного проекта с органами власти. Также сейчас невозможно обозначить даже примерную дату начала сноса двухэтажки. Этот дом, как и многие в том квартале, уже выкуплены застройщиком под снос.



Земельный участок под застройку площадью 2375,52 кв.м., имеет важное градостроительное значение, так как размещение многоэтажного жилого дома на нем оказывает влияние на формирование панорамы правого берега реки Воронеж. На участке планируется размещение многоквартирного жилого дома переменной этажности от 8 до 12 этажей общей жилой площадью 3 800 кв.м. с подземной парковкой, уточнили в управлении архитектуры и строительства Липецкой области.



Напомним, Управление архитектуры и строительства Липецкой области совместно со «Домостроительным комбинатом» объявили о старте конкурса на разработку лучшего проекта архитектурного облика для дома №52 по улице Интернациональной. Сейчас это старая расселенная двухэтажка. По проекту реновации квартала в центре Липецка (улицы Ленина-Пролетарская-Интернациональная) на ее месте должна появиться многоэтажка. Ее технические параметры были неоднократно обсуждены на публичных слушаниях в администрации Липецка. Теперь пришло время задуматься о том, как эта высотка будет выглядеть. От конкурсантов ждут концептуальные эскизы объемно-планировочного решения объекта.- Мы впервые решили объявить конкурсный отбор проектов архитектурного облика нового дома, - сообщила GOROD48 специалист АО «ДСК» Лариса Кулаченкова. - Мы понимаем, насколько важен облик центра города. Для этого мы объявили конкурс. Принять участие в нем сможет любой архитектор, даже не из России. Оценивать конкурсные работы будет экспертное сообщество, в том числе, члены регионального Союза архитекторов. Нам важно найти гармоничное решение. Не исключено, что проект-победитель станет только основой для будущего облика дома и будет доработан. Первый дом на Интернациональной задаст архитектурное настроение облику всего будущего района застройки. Никто не хочет видеть в центре города архитектурный винегрет.Лариса Кулаченкова, кроме того, уточнила, что сроки начала строительства высотки на месте старого дома еще не определены. Дата старта начала работ на земле зависит от многих факторов, в том числе успешности согласования строительного проекта с органами власти. Также сейчас невозможно обозначить даже примерную дату начала сноса двухэтажки. Этот дом, как и многие в том квартале, уже выкуплены застройщиком под снос.Земельный участок под застройку площадью 2375,52 кв.м., имеет важное градостроительное значение, так как размещение многоэтажного жилого дома на нем оказывает влияние на формирование панорамы правого берега реки Воронеж. На участке планируется размещение многоквартирного жилого дома переменной этажности от 8 до 12 этажей общей жилой площадью 3 800 кв.м. с подземной парковкой, уточнили в управлении архитектуры и строительства Липецкой области.Напомним, обсуждение реновации квартала в центре Липецка проходило в 2018-2019 годах. В городской администрации трижды проходили публичные слушания по вопросу застройки квартала в центре города, ограниченного улицами Ленина, Пролетарская, Интернациональная и Гагарина. Проектировщики откорректировали проект реновации с учетом пожеланий липчан, и из списка на снос вычеркнули 1 из 21 домов. Хотя были и те, кто, наоборот, требовал снести их двуэтажку. Окончательное решение было принято в мае 2019 года.