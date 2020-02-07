Улицы города от гололеда обрабатывают с помощью более 60 единиц спецтехники

По информации городского управления благоустройства минувшей ночью на улицы города вышла 41 единица спецтехники. Днем ее количество возросло до 61. Особое внимание по традиции уделяется спускам, поворотам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к учреждениям соцкультбыта.

- В настоящее время, наряду с центральными магистралями, обработаны и проезжие части районов Сселки, Желтые Пески, Дачный, Матырский, Заречье. За последние сутки на дороги высыпано 75 тонн соли и более 570 тонн пескосоляной смеси, - рассказали в пресс-службе городской администрации.



По сообщениям синоптиков, в ближайшие трое суток с северными ветрами продолжится вторжение арктического воздуха. Сегодня местами возможен небольшой снег. В выходные дни в области повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов мороза.



Участников дорожного движения призывают быть осторожнее. Автолюбителям рекомендуют выбирать скорость с учетом условий вождения.



