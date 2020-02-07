Общество

24 минуты назад

Улицы города от гололеда обрабатывают с помощью более 60 единиц спецтехники

8 130
#гололед
Улицы города от гололеда обрабатывают с помощью более 60 единиц спецтехники

По информации городского управления благоустройства минувшей ночью на улицы города вышла 41 единица спецтехники. Днем ее количество возросло до 61. Особое  внимание по традиции уделяется спускам, поворотам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к учреждениям соцкультбыта.  

- В настоящее время, наряду с центральными магистралями, обработаны и проезжие части районов Сселки, Желтые Пески, Дачный, Матырский, Заречье. За последние сутки на дороги высыпано 75 тонн соли и более 570 тонн пескосоляной смеси, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По сообщениям синоптиков, в ближайшие трое суток с северными ветрами продолжится вторжение арктического воздуха. Сегодня местами возможен небольшой снег. В выходные дни в области повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха  составят 10-11 градусов мороза.

Участников дорожного движения призывают быть осторожнее. Автолюбителям рекомендуют выбирать скорость с учетом условий вождения.

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#гололед

Комментарии (8)

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Брехня

46 секунд назад
А что село Сселки засекречено.
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Брехня

1 минуту назад
В * не обрабатывали.Высоцкую даже не чистили.
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Брехня

1 минуту назад
В * не обрабатывали.Высоцкую даже не чистили.
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Шизонутый

3 минуты назад
Гололёд? Да откуда же он мог взяться?! Везде один асфальт!
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мазда

5 минут назад
Превратили город в одну большую лужу! От чего обрабатывали? И так за всю зиму первый день слякоти, но ее устроили... Спасибо.
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житель

6 минут назад
теперь вся грязь в здании тянется
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седой

10 минут назад
хотелось бы сказать спасибо....но не скажу.....а скажу ...ИДИОТЫ...нахера так обильно засыпали реагентами.....БАРАНЫ .....на улице мороз...снег легкий....ума не хватило пройти улицы щетками??? а теперь развезли срань по всему городу...нашему меру и ее команде, еще одни жирный МИНУС в их копилку.....
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Горожанин

14 минут назад
От чего там обрабатывать!????
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