24 минуты назад
Улицы города от гололеда обрабатывают с помощью более 60 единиц спецтехники
По информации городского управления благоустройства минувшей ночью на улицы города вышла 41 единица спецтехники. Днем ее количество возросло до 61. Особое внимание по традиции уделяется спускам, поворотам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к учреждениям соцкультбыта.
По сообщениям синоптиков, в ближайшие трое суток с северными ветрами продолжится вторжение арктического воздуха. Сегодня местами возможен небольшой снег. В выходные дни в области повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов мороза.
Участников дорожного движения призывают быть осторожнее. Автолюбителям рекомендуют выбирать скорость с учетом условий вождения.
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