Происшествия

52 минуты назад

44-летняя женщина сняла с карты умершего знакомого 19 800 рублей

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#кража
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44-летняя женщина сняла с карты умершего знакомого 19 800 рублей

Оказалось, что эти деньги принадлежали Пенсионному фонду.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже в отношении 44-летней жительницы Лебедяни. На нее оперативники вышли, получив заявление от представителя пенсионного фонда о краже 19 800 рублей с банковской карты, принадлежащей покойному 83-летнему жителю Лебедяни.

«Подозреваемая рассказала, что жила в квартире умершего пенсионера, ухаживала за ним до самой смерти и имела доступ к его банковской карте. В августе 2019 года мужчина умер, а в сентябре ему на карту перечислили пенсию в размере 19800 рублей, которую подозревая сняла и использовала на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Потерпевшим по нему проходит государство в лице Пенсионного фонда. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража
1

Комментарии (4)

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кокс

11 минут назад
а почему эти деньги которые уже начислены должны достаться пенсионному фонду или сбербанку ???? - недоумеваю!
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Просто Лора

13 минут назад
"Подозревая сняла"... Перед тем как печатать текст, потрудиться его перечитать .
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ттт

21 минуту назад
глупость наказуема
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Марадерство

35 минут назад
В крови у быдлы
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