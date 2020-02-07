44-летняя женщина сняла с карты умершего знакомого 19 800 рублей

Оказалось, что эти деньги принадлежали Пенсионному фонду.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже в отношении 44-летней жительницы Лебедяни. На нее оперативники вышли, получив заявление от представителя пенсионного фонда о краже 19 800 рублей с банковской карты, принадлежащей покойному 83-летнему жителю Лебедяни.



«Подозреваемая рассказала, что жила в квартире умершего пенсионера, ухаживала за ним до самой смерти и имела доступ к его банковской карте. В августе 2019 года мужчина умер, а в сентябре ему на карту перечислили пенсию в размере 19800 рублей, которую подозревая сняла и использовала на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Потерпевшим по нему проходит государство в лице Пенсионного фонда. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

