«О том, что родственники должны привлечь «скорую помощь» на платной основе, не могло быть и речи»

В Становлянской районной больнице прокомментировали скандальную историю из соцсетей.

В липецких соцсетях распространяется история о том, как в Становлянской ЦРБ жертву ДТП лечили без рентгена, а после будто бы запросили с его родных 14 тысяч рублей за доставку реанимобилем в областную клинику.



«Вопиющий случай халатности произошел в Становлянской районной больнице. В субботу к ним поступил парень, попавший в серьезное ДТП (из развороченного автомобиля его доставали с помощью спецсредств). В больнице сделали рентген, но только таза. Врач сказал, что переломов нет, все нормально, оставайтесь для наблюдения. Утром пришел другой врач, сказал, что все-таки есть перелом подвздошной кости (таз). Первый врач, узнав диагноз второго врача от больного, удивился и удалился, а наутро в понедельник собрался уже консилиум врачей, но к общему мнению по перелому не пришли и в целом точный диагноз поставлен не был. В больнице раненому два дня кололи обезболивающие и антибиотики. Раненый часто вызывал персонал, мучаясь от боли, но на второй день кнопка вызова не работала.



Видя такое положение, родственники попросили перевезти больного для лечения в Липецк, в ответ последовало предложение самим решить этот вопрос. А для решения необходимо было написать отказ от лечения, договориться с больницей, которая примет больного, взять у них направление и нанять «скорую помощь» для перевозки. И оказалась бы бесплатная такая перевозка в рамках ФМС или платная порядка 14 тысяч рублей, неясно. И только после подключения юридически весомых (и не только юридически) знакомых ситуация разрешилась одним звонком: пострадавшего перевезли в областную больницу по направлению главврача районки и на их же скорой помощи.



Выяснилось, что во время пребывания в Становом не были сделаны снимки грудного отдела. Как вы думаете из-за чего? Из-за отсутствия в больнице пленки для рентгена. После обследования в Липецке оказалось, что у парня кроме перелома подвздошной кости сломаны два ребра и поломаны отростки трёх позвонков (!). Не понятно вообще какими молитвами и заговорами собирались лечить раненого становлянские врачи без точного диагноза и элементарных медицинских средств?»



За комментариями к этой истории GOROD48 обратился к главному врачу Становлянской районной больнице Ирине Морозовой



- На самом деле, все было не так трагично, как об этом пишут в соцсетях. Первого февраля в 11.50 в приемное отделение нашей больницы поступил пациент с диагнозом: «Автотравма. Тупая травма живота. Ушиб левой почки. Перелом крыла повздошной кости слева». В приемном отделении пациента осмотрел дежурный хирург (заведующий хирургическим отделением). Он назначил и выполнил рентгенографию костей таза. Говорить об отсутствии рентгенологической пленки для выполнения снимка грудной клетки нелепо - в наличии она есть. То есть все, что реально влияло на состояние здоровья жертвы автомобильной аварии, что могло угрожать его жизни и здоровью, у него было диагностировано. Мелкие повреждения, не предполагающие специального лечения (ребра не гипсуют), имели в тот момент второстепенное значение, - сказала Ирина Морозова.



Главврачу Становлянской ЦРБ также сообщила, что после забора общих анализов в 12.20 парня госпитализировали в хирургическое отделение. Ему назначили лечение в соответствии с поставленным диагнозом: анальгетики, антибиотики, гемостатические средства. В тот же день, 1 февраля, дежурному хирургу позвонила родственница пациента. Она поинтересовалась состоянием здоровья больного, возможностью его транспортировки в Липецк по месту жительства.



- Дежурный хирург дал пояснения о транспортабельности пациента и возможности его перевода в профильное отделение. О том, что родственники должны привлечь машину «скорой медицинской помощи» на платной основе, не могло быть и речи - такой перевод осуществляется при необходимости автомобилями нашей больницы. Ко мне родственники пациентов не обращались. 3 февраля больной переведен в областную клиническую больницу с использование нашего санитарного автотранспорта, - сообщила Ирина Морозова.