Общество

49 минут назад

Автомобилистов просят убрать свой хлам из липецких дворов

19 818
#автохлам
1
Автомобилистов просят убрать свой хлам из липецких дворов

На территории Советского района нашли еще четыре брошенные машины. Владельцы должны убрать их в течение месяца.

Сотрудники управления Советским округом вместе с активистами нашли во дворах 29-го избирательного округа брошенные разукомплектованные автомобили. Возле жилых домов нашли четыре автомобиля: «Дэу», «Волгу», «Хонду» и «Ниву». Собственникам машинам дано 30 суток на то, чтобы они убрали свой автохлам из дворов. В случае невыполнения требования автомобили будут принудительно перемещены на штраф-стоянку и утилизированы.

Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, находящееся в неисправном состоянии, исключающем его дальнейшую эксплуатацию, у которого отсутствуют предусмотренные конструкцией основные узлы (агрегаты), элементы кузова (в том числе капот, крышка багажника, двери, стойки, крыша, фары, сигнальные огни, бамперы, элементы облицовки, стекла, колеса, любые другие части транспортного средства), а также сгоревшее транспортное средство, уточняют в управлении Советским округом Липецка.



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19 818
#автохлам
1

Комментарии (19)

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Как гость
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666

6 минут назад
РФ в оккупации. послушайте, что об этом говорит профессор Касатонов YouTube
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Структуры

8 минут назад
Что будет после Путина? 630 345 просмотров
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гость

10 минут назад
Хозяин хлама, депутаты из ЕР приняли такое положение . Избирайте других депутатов , они примут другие положения. Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты приняли Порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории города.
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гость

12 минут назад
5555, слуга народа знаете , требуйте !
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гость

15 минут назад
Викторм, не при чём , срочно телеграфируйте Уваркиной , она слуга народа , разберётся .
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5555

18 минут назад
А когда начнут убирать всякий хлам с фасадов домов? Вывески , рекламу, шахты вытяжной вентиляции, построенные незаконно, и другой хлам, который портит фасады зданий
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Викторм

18 минут назад
И причем здесь показанные машины? Они сгорели? Или у них узлы какие отсутствуют? Опять какому-то педику из соседнего подъезда место приглянулось...
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Перри Мейсон

19 минут назад
Автомобилист, домой несите. Под кровать, в кладовку, на кухню. Жильём, пади, обеспечены?))?
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Перри Мейсон

20 минут назад
За ем его убирать? Это же готовые биотуалеты:))) Сам так делаю.
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Автомобилист

22 минуты назад
А куда нам их девать? Парковки нам сделайте
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