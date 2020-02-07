Автомобилистов просят убрать свой хлам из липецких дворов

На территории Советского района нашли еще четыре брошенные машины. Владельцы должны убрать их в течение месяца.

Сотрудники управления Советским округом вместе с активистами нашли во дворах 29-го избирательного округа брошенные разукомплектованные автомобили. Возле жилых домов нашли четыре автомобиля: «Дэу», «Волгу», «Хонду» и «Ниву». Собственникам машинам дано 30 суток на то, чтобы они убрали свой автохлам из дворов. В случае невыполнения требования автомобили будут принудительно перемещены на штраф-стоянку и утилизированы.



Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, находящееся в неисправном состоянии, исключающем его дальнейшую эксплуатацию, у которого отсутствуют предусмотренные конструкцией основные узлы (агрегаты), элементы кузова (в том числе капот, крышка багажника, двери, стойки, крыша, фары, сигнальные огни, бамперы, элементы облицовки, стекла, колеса, любые другие части транспортного средства), а также сгоревшее транспортное средство, уточняют в управлении Советским округом Липецка.







