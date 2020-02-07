Общество
сегодня, 09:27
Липчанин предлагает ввести льготы на оплату интернета
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Автор инициативы считает, что эту услугу стоит причислить к коммунальным платежам и субсидировать ее.
Житель Липецкой области разметил на онлайн-платформе гражданских предложений «Российская общественная инициатива» идею о том, чтобы причислить доступ и пользование интернетом к коммунальным платежам. Гражданский активист из Липецкой области считает, что так может быть расширен перечень услуг для льготников.
- Оплата за интернет не является коммунальным платежом, и на него не распространяются льготы для ветеранов, пенсионеров, инвалидов; но в тоже время есть в интернете такие ресурсы как госуслуги, вот сайт, на котором публикуем инициативы. Интернет сегодня как свет, газ или вода - жизненно необходим, - уверен липчанин. - Оплату за интернет стоит сделать коммунальным платежом и распространить на него все льготы, которыми пользуются пенсионеры, ветераны, инвалиды.
Автор инициативы считает, что реализация его предложения — справедливое решение. Инициатива липчанина будет находиться на стадии народного голосования до 4 февраля 2021 года. Если идею поддержат 100 000 пользователей платформы, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока поступило всего 145 голосов «за».
- Оплата за интернет не является коммунальным платежом, и на него не распространяются льготы для ветеранов, пенсионеров, инвалидов; но в тоже время есть в интернете такие ресурсы как госуслуги, вот сайт, на котором публикуем инициативы. Интернет сегодня как свет, газ или вода - жизненно необходим, - уверен липчанин. - Оплату за интернет стоит сделать коммунальным платежом и распространить на него все льготы, которыми пользуются пенсионеры, ветераны, инвалиды.
Автор инициативы считает, что реализация его предложения — справедливое решение. Инициатива липчанина будет находиться на стадии народного голосования до 4 февраля 2021 года. Если идею поддержат 100 000 пользователей платформы, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока поступило всего 145 голосов «за».
7 473
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