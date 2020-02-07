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Липчанин предлагает ввести льготы на оплату интернета

7 473
#инициатива #интернет #льгота
2
Липчанин предлагает ввести льготы на оплату интернета

Автор инициативы считает, что эту услугу стоит причислить к коммунальным платежам и субсидировать ее.

Житель Липецкой области разметил на онлайн-платформе гражданских предложений «Российская общественная инициатива» идею о том, чтобы причислить доступ и пользование интернетом к коммунальным платежам. Гражданский активист из Липецкой области считает, что так может быть расширен перечень услуг для льготников.

- Оплата за интернет не является коммунальным платежом, и на него не распространяются льготы для ветеранов, пенсионеров, инвалидов; но в тоже время есть в интернете такие ресурсы как госуслуги, вот сайт, на котором публикуем инициативы. Интернет сегодня как свет, газ или вода - жизненно необходим, - уверен липчанин. - Оплату за интернет стоит сделать коммунальным платежом и распространить на него все льготы, которыми пользуются пенсионеры, ветераны, инвалиды.

Автор инициативы считает, что реализация его предложения — справедливое решение. Инициатива липчанина будет находиться на стадии народного голосования до 4 февраля 2021 года. Если идею поддержат 100 000 пользователей платформы, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока поступило всего 145 голосов «за».
7 473
#инициатива #интернет #льгота
2

Комментарии (7)

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Ой ой

1 минуту назад
Автор инициативы, у тебя что мозг взорвался???
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мару

8 минут назад
Я, ну платить как за вывоз мусора - по количеству прописанных. Если среди них есть пенсионеры, ветераны, инвалиды - на них предоставлять скидку.
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1111

40 минут назад
опять портал чудиков....давно от них инициатив не было......
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1111

41 минуту назад
или по транспортной карте пробабки не ездиете??, и как его прировнять к комуналке? счетчик с пломбой на езернет повесить?
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1

44 минуты назад
Я, вы, случаем, не ездите на автомобиле отца-пенсионера?
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Я

53 минуты назад
А что льготным интернетом только ветеран будет пользоваться? А его внуки отдельно платить будут, без льгот? И как это будет рассчитываться и проверяться?
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Reg

58 минут назад
Держи карман шире
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