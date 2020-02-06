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30 минут назад
Липецкая вечЁрка: беды Рудника, знакомые лица и рейсы в Турцию
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 6 февраля.
Более 500 комментариев читатели оставили под сообщением насчёт визита мэра Липецка в школу, где из-за отказа родителей сдавать деньги на оснащение класса стали ущемлять их детей. Евгения Уваркина сделала директору замечание и призвала взрослых жить дружно.
Тем временем Сырский Рудник остаётся без тепла. Порыв трубы под дорогой оставил без отопления свыше 11 000 человек, живущих в посёлке. Энергетики уже приняли решение сделать перерасчёт по отоплению и горячей воде. Тепло намерены подать до пятницы. Пока это все позитивные новости для Сырского Рудника.
«Ба, какие люди!» сегодня можно было сказать, лисиная ленту новостей. Утром многие удивились тому, что куратор оптимизации медицины в Липецкой области Людмила Летникова оказалась в кресле Минздрава. Позже стало известно, что бывший депутат и экс-директор Фонда капительного ремонта Александр Козин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитом на 35 млн рублей.
И о хорошем. Сегодня администрация аэропорта «Липецк» официально подтвердила старт прямых перелётов в турецкую Анталью. Есть планы запустить сообщение и с Тунисом.
Тем временем Сырский Рудник остаётся без тепла. Порыв трубы под дорогой оставил без отопления свыше 11 000 человек, живущих в посёлке. Энергетики уже приняли решение сделать перерасчёт по отоплению и горячей воде. Тепло намерены подать до пятницы. Пока это все позитивные новости для Сырского Рудника.
«Ба, какие люди!» сегодня можно было сказать, лисиная ленту новостей. Утром многие удивились тому, что куратор оптимизации медицины в Липецкой области Людмила Летникова оказалась в кресле Минздрава. Позже стало известно, что бывший депутат и экс-директор Фонда капительного ремонта Александр Козин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с кредитом на 35 млн рублей.
И о хорошем. Сегодня администрация аэропорта «Липецк» официально подтвердила старт прямых перелётов в турецкую Анталью. Есть планы запустить сообщение и с Тунисом.
327