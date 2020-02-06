Общество

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Теплосеть Сырского Рудника заполняют водой, затем в системе поднимут давление

27 1021
#теплоснабжение
2
Теплосеть Сырского Рудника заполняют водой, затем в системе поднимут давление

Дефект трубопровода, который мешал подаче тепла в поселок Сырский Рудник ликвидирован, в 15.00 началось заполнение теплосети горячей водой.

- Длина трубопровода составляет 3,5 километра, чтобы избежать гидроудара, водой его заполнят постепенно. Затем в системе поднимут давление, и тепло начнет поступать в дома, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкой городской энергетической компании.

Судя по этим словам, батареи в домах жителей поселка станут горячими к вечеру.

Напомним, что полуторатысячный поселок остался без тепла 4 февраля: под трассой Орел-Тамбов на улице Ангарской лопнула труба теплосети. К концу дня 5 февраля энергетики смогли вытащить поврежденную трубу из-под дороги, заменить ее на новую, и начать заполнение системы горячей водой. Однако в ночь на 6 февраля возник еще один прорыв теплосети, поэтому аварийные работы были продолжены.

Сегодня утром в ЛГЭК заявили о снижении жителям поселка февральской платы за отопление и горячую воду.
27 1021
#теплоснабжение
2

Комментарии (27)

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Из проверенных источников

4 минуты назад
Житель и Таксёрка, предлагаю испытать новое средство - тройник. Вчера запатентовал, поэтому остальных прошу не беспокоить. Дадите тепло или нет, нас уже не волнует.
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Житель

9 минут назад
Таксерка анжелика, твои коментарии мне мозг сломали.......
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Таксерка анжелика

16 минут назад
Обычный Липецк, работать кто будя за 20 ООО в такую погоду? Вы будете? Вот и они не спешат
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Таксерка анжелика

18 минут назад
Скорей скорей силам котики 105 ,6
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Таксерка анжелика

18 минут назад
Все пора домой в глазах Толя сняжок Толя порашек не фига не видят глазки пара бай
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Обычный Липецк

19 минут назад
Вчера писали зато вечером все наладят..пустят.. одни языки..Мэра бы в мороз в квартиру на Сырском поместить..дай Бог утром бы наладили бы. Цивилизация люди без тепла 2 суток..
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48

23 минуты назад
Местный, напротив автокалоны вчера вечером рекой вода шла
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Я всё понял

30 минут назад
Согревайтесь пока подручными средствами, - это алкоголем, разжигайте костры... Короче, спасайтесь всем, чем можете!
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А как же не стыковка?

36 минут назад
А почему такое не соответствия с липецким временем которое было в 17:00 и там сказали что работы ведутся и заполнение будет по окончанию работ, следующие репортаж в 20:00.
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Таксерка анжелика

39 минут назад
Не завидую вам ,это капец ваще капец ,но что делать что? Всех все устраивает
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