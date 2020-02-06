сегодня, 17:45
Теплосеть Сырского Рудника заполняют водой, затем в системе поднимут давление
Дефект трубопровода, который мешал подаче тепла в поселок Сырский Рудник ликвидирован, в 15.00 началось заполнение теплосети горячей водой.
Судя по этим словам, батареи в домах жителей поселка станут горячими к вечеру.
Напомним, что полуторатысячный поселок остался без тепла 4 февраля: под трассой Орел-Тамбов на улице Ангарской лопнула труба теплосети. К концу дня 5 февраля энергетики смогли вытащить поврежденную трубу из-под дороги, заменить ее на новую, и начать заполнение системы горячей водой. Однако в ночь на 6 февраля возник еще один прорыв теплосети, поэтому аварийные работы были продолжены.
Сегодня утром в ЛГЭК заявили о снижении жителям поселка февральской платы за отопление и горячую воду.
Из проверенных источников
Житель
Таксерка анжелика
Таксерка анжелика
Таксерка анжелика
Обычный Липецк
48
Я всё понял
А как же не стыковка?
Таксерка анжелика