Общество
41 минуту назад
Пенитенциарного учреждения в поселке 10 Шахта не будет
Власти купировали зарождавшийся общественный протест в зародыше, найдя Исправительному Центру ФСИН новое место.
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Вчера GOROD48 сообщил, что «В Липецке планируется разместить Исправительный Центр в здании бывшей школы», а уже сегодня стало ясно, что УФСИН России по Липецкой области сдался под напором жителей поселка 10 Шахта и изменил свои планы.
Вчера на доске объявлений у местного ДК появилось объявление, созывающее жителей поселка на сход против размещения «резервации ФСИН» на территории закрытой школы. «Вы хотите видеть трехметровый забор с овчарками?» - спрашивают авторы воззвания.
Однако 8 февраля, по всей видимости, в этом сходе не будет нужды. Об этом сегодня рассказал жителям поселка их земляк Александр Афанасьев. Депутат Липецкого горсовета встретился с тремя десятками местных жителей и сообщил им «благую весть» о том, что власти при его участии договорились с руководством УФСИН России по Липецкой области о том, что для Исправительного Центра будет найдено иное место - в Правобережном районе города, где, собственно, и размещены почти все липецкие учреждения этой системы.
- Не волнуйтесь, проблема решена, - обнадежил уже собравшихся было митинговать жителей поселка Александр Афанасьев.
Но просто так уйти депутату не дали. Парламентарию посыпались одна просьба за другой. Те, у кого дети ходят в местный детский сад, размещенный в старом здании, просили посодействовать переводу его воспитанников в помещение местного ДК, где и проходила встреча депутата с общественностью, для занятий хореографией и спортом - в дошкольном образовательном учреждении для этого просто нет места. Пожилые люди просили похлопотать перед мэрией о продлении муниципального автобусного маршрута №3, конечная остановка которого - железнодорожный вокзал, до Центрального рынка. Те, кто живет на окраинах, желали бы, чтобы на их улочках появилось уличное освещение. Также жители 10 Шахты хотели бы, чтобы муниципалитет сделал им асфальтированную пешеходную дорожку к большому продовольственному магазину (пока они ходят за продуктами по проезжей части) и отловил бы пугающих всех бродячих собак.
Впрочем, все эти просьбы, как говорится, не горят по сравнению с историей, которая закончилась, так и не начавшись, - появлением в поселке пенитенциарного учреждения.
Вчера на доске объявлений у местного ДК появилось объявление, созывающее жителей поселка на сход против размещения «резервации ФСИН» на территории закрытой школы. «Вы хотите видеть трехметровый забор с овчарками?» - спрашивают авторы воззвания.
Однако 8 февраля, по всей видимости, в этом сходе не будет нужды. Об этом сегодня рассказал жителям поселка их земляк Александр Афанасьев. Депутат Липецкого горсовета встретился с тремя десятками местных жителей и сообщил им «благую весть» о том, что власти при его участии договорились с руководством УФСИН России по Липецкой области о том, что для Исправительного Центра будет найдено иное место - в Правобережном районе города, где, собственно, и размещены почти все липецкие учреждения этой системы.
- Не волнуйтесь, проблема решена, - обнадежил уже собравшихся было митинговать жителей поселка Александр Афанасьев.
Но просто так уйти депутату не дали. Парламентарию посыпались одна просьба за другой. Те, у кого дети ходят в местный детский сад, размещенный в старом здании, просили посодействовать переводу его воспитанников в помещение местного ДК, где и проходила встреча депутата с общественностью, для занятий хореографией и спортом - в дошкольном образовательном учреждении для этого просто нет места. Пожилые люди просили похлопотать перед мэрией о продлении муниципального автобусного маршрута №3, конечная остановка которого - железнодорожный вокзал, до Центрального рынка. Те, кто живет на окраинах, желали бы, чтобы на их улочках появилось уличное освещение. Также жители 10 Шахты хотели бы, чтобы муниципалитет сделал им асфальтированную пешеходную дорожку к большому продовольственному магазину (пока они ходят за продуктами по проезжей части) и отловил бы пугающих всех бродячих собак.
Впрочем, все эти просьбы, как говорится, не горят по сравнению с историей, которая закончилась, так и не начавшись, - появлением в поселке пенитенциарного учреждения.
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