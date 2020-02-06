В Липецкую область вернулась зима

В ближайшие три дня в регион с северными ветрами продолжит вторгаться холодный воздух с Арктики.

7 февраля Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, местами пройдет небольшой снег, 8 и 9 февраля атмосферное давление начнет повышаться, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов мороза, что чуть ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 5 до 10 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью будет от 11 до 13 градусов мороза, днем она составит от 7 до 9 градусов мороза.



День 7 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза.



