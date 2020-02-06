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сегодня, 16:45

В Липецкую область вернулась зима

7 713
#похолодание
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В Липецкую область вернулась зима

В ближайшие три дня в регион с северными ветрами продолжит вторгаться холодный воздух с Арктики. 

7 февраля Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, местами пройдет небольшой снег, 8 и 9 февраля атмосферное давление начнет повышаться, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов мороза, что чуть ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью будет от 11 до 13 градусов мороза, днем она составит от 7 до 9 градусов мороза.

День 7 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 36 градусов мороза. 

7 713
#похолодание
1

Комментарии (7)

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Котэ

33 минуты назад
Собакэ, не всем повезло как Вам...
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Котэ

34 минуты назад
Угу, и похолодание в виде оттепели...
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Угу

38 минут назад
Местами возможен снег, в виде, дождя... Смешно, ...ля!
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Собакэ

39 минут назад
Котэ, есть она, ты просто плохо ищешь
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Света

42 минуты назад
А на Сырском руднике 3 сутки нет отопления. Зима не радует
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Ого

42 минуты назад
Зима?! Так она ещё не приходила, чтобы возвращаться!
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Котэ

46 минут назад
Кушать все равно нечего...
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