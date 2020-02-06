В мире
сегодня, 15:05
Датчанин убил жену из России
249
Кровавая семейная драма произошла на севере Италии.
В городе Пиоссаско на севере Италии, недалеко от Турина, обнаружили тело убитой россиянки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных СМИ.
Рано утром соседи женщины услышали ее громкие крики о помощи и вызвали карабинеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены вскрыть квартиру и нашли там тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа, датчанина Андреаса Педерсена. По версии следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на женщину и убил ее, после чего покончил жизнь самоубийством.
Погибшие — 32-летняя Анна Марочкина и 39-летний Андреас Педерсен - были женаты в течение пяти лет. Супружеская пара приехала в Пиоссаско около года назад. Они занимались 3D-моделированием. Фирма специализировалась на разработке 3D-моделей и консалтинговых услугах для клиентов, в частности, в автомобильной отрасли. Россиянка работала в компании в сфере архитектуры и графики. По словам соседей, они вели замкнутый образ жизни, уточняет «Газета».
Рано утром соседи женщины услышали ее громкие крики о помощи и вызвали карабинеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены вскрыть квартиру и нашли там тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа, датчанина Андреаса Педерсена. По версии следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на женщину и убил ее, после чего покончил жизнь самоубийством.
Погибшие — 32-летняя Анна Марочкина и 39-летний Андреас Педерсен - были женаты в течение пяти лет. Супружеская пара приехала в Пиоссаско около года назад. Они занимались 3D-моделированием. Фирма специализировалась на разработке 3D-моделей и консалтинговых услугах для клиентов, в частности, в автомобильной отрасли. Россиянка работала в компании в сфере архитектуры и графики. По словам соседей, они вели замкнутый образ жизни, уточняет «Газета».
249