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Датчанин убил жену из России

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#убийство
Датчанин убил жену из России

Кровавая семейная драма произошла на севере Италии.

В городе Пиоссаско на севере Италии, недалеко от Турина, обнаружили тело убитой россиянки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных СМИ.

Рано утром соседи женщины услышали ее громкие крики о помощи и вызвали карабинеров. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены вскрыть квартиру и нашли там тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа, датчанина Андреаса Педерсена. По версии следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина набросился на женщину и убил ее, после чего покончил жизнь самоубийством.

Погибшие — 32-летняя Анна Марочкина и 39-летний Андреас Педерсен - были женаты в течение пяти лет. Супружеская пара приехала в Пиоссаско около года назад. Они занимались 3D-моделированием. Фирма специализировалась на разработке 3D-моделей и консалтинговых услугах для клиентов, в частности, в автомобильной отрасли. Россиянка работала в компании в сфере архитектуры и графики. По словам соседей, они вели замкнутый образ жизни, уточняет «Газета».
249
#убийство

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