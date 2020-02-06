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сегодня, 14:59
ИИ: коронавирусом заразятся 2,5 млрд человек
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Искусственный интеллект просчитал масштабы распространения заболевания.
Создатель стартапа HedgeChatter Джеймс Росс попытался рассчитать возможное число жертв 2019-nCoV при помощи искусственного интеллекта, который анализировал данные о заболевании, публикуемые китайскими властями. Результаты получились пугающими, пишет «Фонтанка».
- Коронавирус может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней, а убить 52,9 миллиона из них, – такие данные 6 февраля приводятся в журнале Forbes.
В то же время ознакомившиеся с результатами врачи высказали мнение, что прогноз необъективен, так как использовал только официальные данные. Так, указывается, что у многих зараженных людей болезнь протекает почти бессимптомно, их не учитывает официальная статистика. Соответственно, если брать полное число зараженных, то уровень смертности от вируса будет существенно ниже.
- Коронавирус может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней, а убить 52,9 миллиона из них, – такие данные 6 февраля приводятся в журнале Forbes.
В то же время ознакомившиеся с результатами врачи высказали мнение, что прогноз необъективен, так как использовал только официальные данные. Так, указывается, что у многих зараженных людей болезнь протекает почти бессимптомно, их не учитывает официальная статистика. Соответственно, если брать полное число зараженных, то уровень смертности от вируса будет существенно ниже.
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