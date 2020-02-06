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«Как мы остановим преступника, который отказался сдать свои биометрические данные?»
Руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов считает, что новые технологии в криминалистике смогут гарантировать в ближайшем будущем стопроцентную раскрываемость преступлений.
В 2019 году в производстве СУ СК РФ по Липецкой области находилось полторы тысячи уголовных дел. Окончено производство по 730 из них, в суд направили 599 дел.
Евгений Шаповалов сообщил, что в прошлом году в области было совершено на три убийства больше, чем в 2018-м, - 48. Вместе с тем повысилась их раскрываемость - с 90% до 92%. Выше, чем по ЦФО и по России в целом. Выросло число преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших, что повлекло их смерть - с 24 до 26. Раскрываемость таких дел - 94%. Значительно меньше стало изнасилований: всего пять в 2019 году против 20 в позапрошлом. Все они раскрыты. В прошлом году также раскрыто 25 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в недалеком прошлом (в их числе четыре убийства и два изнасилования) - все такие дела рассматриваются членами аналитической группы под руководством Евгения Шаповалова.
- В прошлом году в области выросло на 6,6 процента количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Но есть и положительная динамика - на 17 процентов стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками. Но имеет место рост преступлений против несовершеннолетних: с 81 до 92 процентов. В суд направлено 49 дел в отношении 59 лиц, - сказал руководитель СКР региона.
Еще один приоритет Следкома - своевременная выплата заработной платы. В прошлом году было возбуждено 13 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ («невыплата заработной платы»). В суд направлено три уголовных дела. Три дела прекращены на стадии следствия в связи с тем, что работодатели полностью погасили свою задолженность по таким выплатам на 3,9 миллиона рублей. По налоговым преступлениям в ходе расследования 14 уголовных дел (подозреваемые уклонились от уплаты налогов на общую суммы в 52 миллиона рублей) обвиняемые добровольно возместили бюджету 27,6 миллиона рублей.
Представителей СМИ по большей части интересовала борьба с коррупцией. Евгений Шаповалов сообщил, что по такого рода преступлениям было возбуждено 114 уголовных дел - на 18 больше, чем в 2018-м.
такие «веселые картинки» украшают коридоры СУ СК РФ по Липецкой области
Конечно, не обошлось без вопросов о беглом депутате областного Совета Михаиле Захарове. Когда его в наручниках привезут из Германии? Из ответа следовало, что со своей стороны в СУ СК РФ по Липецкой области для этого сделано все возможное.
- Ждем ответа из Германии. Мы будем добиваться его выдачи России, - сказал начальник СКР региона.
А какие обвинения предъявлены главе Тербунского района Сергею Иванову?
Евгений Шаповалов рассказал о двух уголовных делах, по которым проходил Сергей Иванов. По делу о продаже бывшего пионерлагеря «Спутник» в Тербунском районе и по делу по хищениям средств в ФКР региона он проходил в качестве свидетеля, и оба эти дела были прекращены по причине отсутствия нарушений. А вот по делу о хищениях песка в Тербунском районе Иванов стал обвиняемым.
- По закону о недрах песок - собственность государства. Руководитель ООО «Сельхозинвест» был обязан получить разрешение на добычу песка в областном управлении экологии и природных ресурсов. Песка вывезли на 3,5 миллиона рублей, - рассказал руководитель СУ СК РФ по Липецкой области.
Так Сергей Иванов, который считает, что его уголовное дело не стоит потраченной на него бумаги, стал обвиняемым по п.«в» части третьей статьи 286 УК РФ, то есть виновен, как считает Евгений Шаповалов, в совершении действий, «явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий»:
- «Сельхозинвест» с согласия главы района выводил песок из карьера. Иванов взял на себя полномочия дать разрешения по добыче песка с земель, находящихся в госсобственности.
Борьбу с коррупцией Евгений Шаповалов назвал плодотворной и целенаправленной.
- Дела в отношении 53 коррупционеров направлены в суд. Из них 11 лиц - с высоким правовым статусом. Яркие примеры - уголовные дела в отношении экс-главы Данкова Алексея Левина и двух бывших офицеров полиции, Кудоярова и Шепелева, которые вымогали взятку в размере 200 тысяч рублей с лиц, задержанных за незаконный оборот наркотических средств. Окончено уголовное дело по Геннадию Чейкину, бывшему начальнику УФСИН по Липецкой области. Он от своего заместителя получил взятку от директора Усманского завода растительных масел» в сумме 1,5 миллиона рублей за поставку 500 тонн растительного масла на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений.
Евгений Шаповалов также рассказал о наличии новых образцов криминологической техники, которая появилась на вооружении его подчиненных (убийцу липчанки Алены Серт нашли именно с помощью новых научных методов работы с биологическими материалами).
- По моему мнению, невозможно совершить преступление, не оставив улик - отпечатков пальцев, каких-то волокон - по которым можно было бы в дальнейшем идентифицировать преступников. Есть технологии, которые выявляют такие следы. Есть технологии, которые восстанавливают стертую информацию с жестких дисков компьютерной техники и из памяти телефонов, распороливают средства мобильной связи. Новые технологии позволяют установить личности тех, кто совершает преступления в масках, - сказал Евгений Шаповалов, возможно, предотвратив этими заявлениями некоторые уже готовящиеся преступления.
А затем GOROD48 затеял с начальником регионального СКР дискуссию о том, не станут ли эти новые технологии бедой законопослушных россиян?
- Евгений Владимирович, когда мы будем жить в чудном новом мире, где еще у младенцев еще будут брать биоматериалы для занесения в базы данных? Когда все будут жить под дамокловым мечом неотвратимости наказания за какие-либо правонарушения?
- Это все решит законодатель. Сейчас уже паспорт в 14 лет какой дают? С биометрическими данными! Если вы желаете жить в правовом государстве, хотите, чтобы вас государство защищало и оберегало, то живите по правилам государства. Как мы остановим преступника, который отказался сдать свои биометрические данные? Надо, чтобы люди жили с осознанием того, что если он совершит преступление, оставит на месте преступления отпечатки пальцев или наследит еще как-то, то в любом случае не уйдет от ответственности.
- Но мы же не живем в идеальном государстве типа Швейцарии. Мы живем в стране, которое со времен Ивана Грозного только и делает, что давит подданных...
- В желаете жить в правовом государстве? Да? И я желаю. Мы к этому должны стремиться!
- А где гарантия, что эти личные биометрические данные не будут проданы? Мы же знаем, что в России в свободной продаже находится много разных баз данных.
- Если мы будем жить в постоянной дискуссии, то никогда не придем к правовому государству.
- Но мы не можем обойтись без дискуссий. Мы живем в стране, в которой обычный человек зависит от воли человека в погонах, злой или доброй.
- Злой воли человека в погонах не должно быть априори. А вы посмотрите на Америку с ее демократией! Посмотрите, сколько там выявляется коррупционных преступлений и незаконного использования секретной информации! Я уже привел в пример того же Чейкина или сотрудников полиции, людей, которые были в погонах, а потом их потеряли. В каждой семье есть доброжелатели и недоброжелатели…
- Русские люди сказали бы: в семье - не без урода!
- А я так сказал. Вот вам и ответ. В наших рядах тоже есть. В 2017 году в отношении нашего следователя было уголовное дело направлено в суд. Он совершил должностные преступления в ходе расследования уголовного дела. Его осудили… А вы говорите о базах данных. Они засекречены и к ним имеет отношение узкий круг лиц.
- Как вы относитесь к инициативе нового министра связи РФ Максута Шадаева, предложившего предоставить онлайн-доступ к базам данных граждан страны всем оперативным сотрудникам правоохранительных органов?
- По моему мнению, это было сказано на аудиторию, чтобы СМИ это дальше развили.
- Что министр такой умный?
- Не знаю. Я это оставлю за скобками.
Игорь Луговой
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