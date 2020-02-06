В России
сегодня, 14:52
Названы регионы-лидеры по потреблению водки
В топ-5 попали северные регионы.
В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), пишут «Известия». Это регионы с холодным климатом, где традиционно предпочитают крепкие напитки, говорят эксперты. Власти самих «пьющих» субъектов утверждают, что принимают максимум мер по борьбе с нелегальным алкоголем, поэтому продажи легального спиртного растут.
- На 25-30% это вахтовики, известно, что в регионе их много. Люди отработали, пришли домой и делать им нечего. Это определенный процент. Второе - на протяжении многих лет складывалась благоприятная система для распространения алкоголя, и часть местных элит задействована в продаже и в работе так называемых "наливаек", которые работают круглые сутки, - назвал РИА Новости причины проблемы в Магаданской области вице-губернатор региона Андрей Колядин.
Самыми "пьющими" стали Сахалинская и Магаданская области – 12 и 11,5 литра на душу населения в год. Также в первую пятерку рейтинга вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра). В ЦИФРРА также отметили рост потребления водки в 31 регионе России, средний рост составил 6%. Более всего потребление выросло в Калининградской (4,1 л) и Ульяновской (3,8 л) областях - на 15%.
Рейтинг регионов основывается на статистике Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов России, уточняет «Лента».
- На 25-30% это вахтовики, известно, что в регионе их много. Люди отработали, пришли домой и делать им нечего. Это определенный процент. Второе - на протяжении многих лет складывалась благоприятная система для распространения алкоголя, и часть местных элит задействована в продаже и в работе так называемых "наливаек", которые работают круглые сутки, - назвал РИА Новости причины проблемы в Магаданской области вице-губернатор региона Андрей Колядин.
Самыми "пьющими" стали Сахалинская и Магаданская области – 12 и 11,5 литра на душу населения в год. Также в первую пятерку рейтинга вошли Республика Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра). В ЦИФРРА также отметили рост потребления водки в 31 регионе России, средний рост составил 6%. Более всего потребление выросло в Калининградской (4,1 л) и Ульяновской (3,8 л) областях - на 15%.
Рейтинг регионов основывается на статистике Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов России, уточняет «Лента».