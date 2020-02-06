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В России признали острый дефицит врачей

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#медицина #вакансии #дефицит
В России признали острый дефицит врачей

Не хватает и медицинского персонала.

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тысяч вакансий врачей и еще около 50 тысяч вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года). На конец 2018 года в половине регионов России была не закрыта каждая двадцатая вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах не закрыта каждая десятая вакансия. Это первый случай, когда ведомство раскрыло данные о недостатке врачей в государственном и частном секторах в отдельных регионах, отмечает издание.

Самая значительная нехватка врачей зафиксирована в Камчатском крае — там не было закрыто около 20 процентов вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. На втором месте по дефициту врачей — Смоленская область, где вакантными оставались 18 процентов ставок. На третьем месте по дефициту врачей находилась Псковская область, уточняет «Лента».
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#медицина #вакансии #дефицит

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