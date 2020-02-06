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Украина не готова вернуть Крым

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#Крым #Украина
Украина не готова вернуть Крым

Киев признал свои проблемы.

Киеву нужно провести подготовительную работу, чтобы в тот момент, когда Россия уйдет из Крыма, взять на себя ответственность за полуостров, заявил Антон Кориневич. Пока к возврату «оккупированной территории» Украина не готова, пишет РБК. По словам Кориневича, необходимо предварительно организовать работу центральной и местной властей. Кроме того, нет четкого понимания, какие немедленные действия должна предпринять Украина после возвращения полуострова.

- "Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать, - ответил он на вопрос агентства Укринформ о готовности украинской власти реализовать сценарий возвращения полуострова.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью RT назвал слова "постоянного представителя" президента Украины в Крыму Антона Кориневича о неготовности Киева к возвращению полуострова бредом. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, отметил, что это "вынужденное, но искреннее признание". Парламентарий уверен, что в заявлении Кориневича можно увидеть послание для Москвы в позитивном ключе.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного референдума. За воссоединение высказались 96,77 процента избирателей республики, а также 95,6 процента жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно, напоминает РИА Новости.
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#Крым #Украина

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