Новая Конституция может поделить Россию на «федеральные территории»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, уточняет
РИА Новости
. Он объяснил, что речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны. По словам председателя комитета Андрея Клишаса, территории с особым статусом, к которым, например, относится Арктическая зона, имеют определенные особенности в управлении. В связи с этим необходима специальная система регулирования. Политик отметил, что в некоторых государствах уже существуют территории со специальным правовым режимом. Если данная инициатива будет поддержана и реализована, федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов РФ, поясняют
«Известия»
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В Кремле заявили, что не в курсе инициативы сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ сенатора Андрея Клишаса законодательно оформить особые территории, власти которых будут напрямую подчиняться федеральному центру, пишет
«Интерфакс»
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