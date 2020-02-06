В мире
18 минут назад
Трампа оправдали по делу об импичменте
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Теперь ему не грозит отрешение от власти.
Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения по делу об импичменте. Верхняя палата американского Конгресса оправдала президента США Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения в деле об импичменте. Таким образом, процедура импичмента была завершена и глава государства не будет осужден и отстранен от власти, сообщает РИА Новости.
Сенаторы должны были набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов), для того чтобы признать американского лидера виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Однако в ходе двух голосований по итогам прошедшего судебного процесса этого не произошло. Решение Сената обжаловать нельзя, уточняет ТАСС.
Сам президент США написал в своем Twitter, что собирается 6 февраля выступить с обращением к нации по итогам расследования в рамках импичмента. Также Трамп опубликовал видеозапись с изображенной на ней обложкой журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на выборах президента США в 2024 году, 2056, 2120 и так далее. Заканчивается ролик надписью «Трамп навсегда», пишет издание «Версия».
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь, напоминает «Газета».
Сенаторы должны были набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов), для того чтобы признать американского лидера виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Однако в ходе двух голосований по итогам прошедшего судебного процесса этого не произошло. Решение Сената обжаловать нельзя, уточняет ТАСС.
Сам президент США написал в своем Twitter, что собирается 6 февраля выступить с обращением к нации по итогам расследования в рамках импичмента. Также Трамп опубликовал видеозапись с изображенной на ней обложкой журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на выборах президента США в 2024 году, 2056, 2120 и так далее. Заканчивается ролик надписью «Трамп навсегда», пишет издание «Версия».
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь, напоминает «Газета».
62