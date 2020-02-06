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29 минут назад

«Союз МС-13» приземлился в Казахстане

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#космос
«Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Экипаж пилотируемого космического аппарата успешно вернулся на Землю.

Спасатели приступили к эвакуации членов экипажа Международной космической станции (МКС), вернувшихся в четверг на Землю на корабле "Союз МС-13". Об этом сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП). Капсула с тремя членами экипажа МКС в 12:12 мск приземлилась в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан), уточняет ТАСС.

В экипаже «Союза» были россиянин Александр Скворцов («Роскосмос»), американка Кристина Кук (NASA) и итальянец Лука Пармитано (Европейское космическое агентство; ЕКА), пишут «Известия». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter написал об удовлетворительном состоянии экипажа. Корабль отстыковался от МКС в 08:50 мск. На станции продолжает работу экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир, дополняют РИА Новости.

Следующая экспедиция на станцию отправится с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года на корабле "Союз МС-16". В его экипаж войдут российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а".
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#космос

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