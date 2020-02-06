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34 минуты назад
Мишустин считает новые штрафы для водителей слишком большими
Премьер-министр прокомментировал поправки в кодекс об административных правонарушениях.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей - непосильная для многих сумма, и предложил пересмотреть подход к установлению штрафов, пишет «Интерфакс». Мишустин призвал правительство заниматься решением проблем граждан, а не формализмом.
- Нам нужно в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на обсуждение сырые и неготовые, ведь все это формирует соответствующий образ государства у людей, - заявил глава кабинета министров на заседании правительства.
В качестве примера он привел проект нового КоАП с идеями повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима до 5 тысяч рублей, уточняет «Российская газета». При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. «Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы», считает Мишустин.
30 января Минюст РФ опубликовал проект нового кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, предусматривается рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), а штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.). Предполагается, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.
- Нам нужно в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на обсуждение сырые и неготовые, ведь все это формирует соответствующий образ государства у людей, - заявил глава кабинета министров на заседании правительства.
В качестве примера он привел проект нового КоАП с идеями повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима до 5 тысяч рублей, уточняет «Российская газета». При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. «Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы», считает Мишустин.
30 января Минюст РФ опубликовал проект нового кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, предусматривается рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), а штраф за превышение на 40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1-1,5 тыс. руб.). Предполагается, что Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.
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