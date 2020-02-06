В России
40 минут назад
Российские военные погибли Сирии
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Гибель служащих подтвердил МИД.
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России. Обстоятельства смерти военных и их имена в ведомстве не уточнили. МИД РФ сообщил, что за две последние недели января террористы в сирийском Идлибе совершили свыше тысячи нападений, трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Информация о гибели четырех российских военных в Сирии появилась несколько дней назад, пишет «Коммерсант».
Кремль отреагировал на сообщения о гибели в Сирии российских военных специалистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу предоставить подробности об их смерти, пишет «Интерфакс».
Первые данные о гибели четырех россиян в Сирии опубликовало ливанское издание Al-Masdar News со ссылкой источник на российской авиабазе Хмеймим. Еще несколько военнослужащих пострадали в результате атаки. Минобороны опровергало эту информацию, назвав ее фейком, напоминает «Лента».
Кремль отреагировал на сообщения о гибели в Сирии российских военных специалистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу предоставить подробности об их смерти, пишет «Интерфакс».
Первые данные о гибели четырех россиян в Сирии опубликовало ливанское издание Al-Masdar News со ссылкой источник на российской авиабазе Хмеймим. Еще несколько военнослужащих пострадали в результате атаки. Минобороны опровергало эту информацию, назвав ее фейком, напоминает «Лента».
108
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