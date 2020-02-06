Общество
8 минут назад
В Липецке начали ремонт второй очереди проспекта Победы
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с демонтажа старого дорожного ограждения.
Сегодня на проспекте Победы были замечены люди в желтых жилетах, ломающие элементы ограждения напротив дома №19а - фотографию рабочих читатель GOROD48 сделал из окна двигавшегося автобуса.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии нам сообщили, что подрядчик, ООО «Руслан-1», начал демонтаж старого дорожного ограждения в преддверии начала второго этапа ремонта проспекта Победы. Подробности реализации грандиозного проекта, предполагающего расширение проезжей части проспекта до шести полос (по три - в каждую сторону от осевой линии) нам пообещали раскрыть на завтрашнем брифинге в мэрии.
Напомним, что еще в январе чиновники мэрии раскрасили надписями «снос до 19.01» все 17 ларьков и торговых павильонов на той части проспекта Победы, которая попадет в реновацию в этом году (от автовокзала до площади Победы). Но пока никто из предпринимателей добровольно пока не демонтировал свои объекты торговли. Если коммерсанты не уберут самостоятельно свои ларьки и павильоны, их снесут за бюджетный счет. Торги на поиск подрядчика для решения соответствующей задачи в мэрии проведут в феврале. В таком случае, вся торговля на остановках будет свернута в марте.
Липецкий представитель ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев (столичная организация выигравшей двухлетний контракт на реконструкцию проспекта Победы ценой в 1,1 миллиард рублей - в прошлом году этот подрядчик за 436,5 млн рублей обновил эту магистраль от памятника Танкистам до автовокзала) хотел бы поскорее выйти на объект. Он считает, что демонтаж и общестроительные работы второго этапа по расширению дороги по проспекту Победы должны быть начаты уже в начале февраля.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии нам сообщили, что подрядчик, ООО «Руслан-1», начал демонтаж старого дорожного ограждения в преддверии начала второго этапа ремонта проспекта Победы. Подробности реализации грандиозного проекта, предполагающего расширение проезжей части проспекта до шести полос (по три - в каждую сторону от осевой линии) нам пообещали раскрыть на завтрашнем брифинге в мэрии.
Напомним, что еще в январе чиновники мэрии раскрасили надписями «снос до 19.01» все 17 ларьков и торговых павильонов на той части проспекта Победы, которая попадет в реновацию в этом году (от автовокзала до площади Победы). Но пока никто из предпринимателей добровольно пока не демонтировал свои объекты торговли. Если коммерсанты не уберут самостоятельно свои ларьки и павильоны, их снесут за бюджетный счет. Торги на поиск подрядчика для решения соответствующей задачи в мэрии проведут в феврале. В таком случае, вся торговля на остановках будет свернута в марте.
Липецкий представитель ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев (столичная организация выигравшей двухлетний контракт на реконструкцию проспекта Победы ценой в 1,1 миллиард рублей - в прошлом году этот подрядчик за 436,5 млн рублей обновил эту магистраль от памятника Танкистам до автовокзала) хотел бы поскорее выйти на объект. Он считает, что демонтаж и общестроительные работы второго этапа по расширению дороги по проспекту Победы должны быть начаты уже в начале февраля.
2 165
Браво!
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