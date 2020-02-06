Эпидпорог в елецких школах превышен на 10%

80% всех заболевших в городе ОРВИ и гриппом — ученики. Но до введения общегородского карантина еще далеко.

За прошедшую неделю в Ельце на 30% увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. В городе зарегистрировано 756 случаев, более 80% среди них — дети до 14 лет.



- Заболеваемость в целом в городе находится ниже уровня эпидпорога, но среди школьников эпидемиологический порог превышен на 10%. В пяти школах Ельца закрыты 22 класса, в которых отсутствует по болезни более 20% детей. Но о введении общегородского карантина по ОРВИ пока говорить рано, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - В городе проводится ежедневный мониторинг заболеваемости. В управление образования специалисты Роспотребнадзора направили предписание по усилению работы утренних фильтров в образовательных учреждениях и дезинфекционного режима.



Заметим, что пять школ — это менее половины учреждений образования такого типа в городе. В Ельце работают 13 школ и 30 детских садов.





В Ельце зарегистрирован один случай гриппа В, один завозной случай пандемического гриппа АН1/N1 и три случая парагриппа. Заболеваемость пневмонией находится на уровне прошлого года: 54 случая с начала 2020 года.

