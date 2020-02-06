Общество

31 минуту назад

Эпидпорог в елецких школах превышен на 10%

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#ОРВИ #грипп
Эпидпорог в елецких школах превышен на 10%

80% всех заболевших в городе ОРВИ и гриппом — ученики. Но до введения общегородского карантина еще далеко.

За прошедшую неделю в Ельце на 30% увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. В городе зарегистрировано 756 случаев, более 80% среди них — дети до 14 лет.

- Заболеваемость в целом в городе находится ниже уровня эпидпорога, но среди школьников эпидемиологический порог превышен на 10%. В пяти школах Ельца закрыты 22 класса, в которых отсутствует по болезни более 20% детей. Но о введении общегородского карантина по ОРВИ пока говорить рано, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - В городе проводится ежедневный мониторинг заболеваемости. В управление образования специалисты Роспотребнадзора направили предписание по усилению работы утренних фильтров в образовательных учреждениях и дезинфекционного режима.

Заметим, что пять школ — это менее половины учреждений образования такого типа в городе. В Ельце работают 13 школ и 30 детских садов.


В Ельце зарегистрирован один случай гриппа В, один завозной случай пандемического гриппа АН1/N1 и три случая парагриппа. Заболеваемость пневмонией находится на уровне прошлого года: 54 случая с начала 2020 года.
2 206
#ОРВИ #грипп

Комментарии (2)

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Елец

15 минут назад
Липецк, а это вам ваша мэр скажет.
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Липецк

17 минут назад
А в Липецке что ?
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