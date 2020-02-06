В «Европейском» возводят стену против автохамов

Местные жители решили капитально ответить любителям парковаться на тротуарах. В качестве защиты от автохамов выступит кирпичная кладка на бордюре.

Сегодня в группе микрорайона «Европейский» появилось интересное фото с необычным методом борьбы с автохамами. Кто-то решил возвести кирпичную стену на бордюре тротуара возле дома №10 по улице Свиридова, чтобы пресечь заезд машин.Подписчики сообщества смогли пояснить, кто и как поставил преграду автохамам. «Стена возведена в дневное время 5 февраля в составе бригады из двух девочек в возрасте 7-8 лет. Видно, что дети принимают активное участие в благоустройстве дворовой территории. Учитесь, господа», рекомендует один их подписчиков группы. Липчане шутят, что теперь нужно будет формировать народную дружину для защиты стены от автохамов.