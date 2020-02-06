43 минуты назад
В «Европейском» возводят стену против автохамов
Местные жители решили капитально ответить любителям парковаться на тротуарах. В качестве защиты от автохамов выступит кирпичная кладка на бордюре.
Подписчики сообщества смогли пояснить, кто и как поставил преграду автохамам. «Стена возведена в дневное время 5 февраля в составе бригады из двух девочек в возрасте 7-8 лет. Видно, что дети принимают активное участие в благоустройстве дворовой территории. Учитесь, господа», рекомендует один их подписчиков группы. Липчане шутят, что теперь нужно будет формировать народную дружину для защиты стены от автохамов.
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