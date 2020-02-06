Общество

43 минуты назад

В «Европейском» возводят стену против автохамов

6 908
#автохамство #парковка

Местные жители решили капитально ответить любителям парковаться на тротуарах. В качестве защиты от автохамов выступит кирпичная кладка на бордюре.

Сегодня в группе микрорайона «Европейский» появилось интересное фото с необычным методом борьбы с автохамами. Кто-то решил возвести кирпичную стену на бордюре тротуара возле дома №10 по улице Свиридова, чтобы пресечь заезд машин.



Подписчики сообщества смогли пояснить, кто и как поставил преграду автохамам. «Стена возведена в дневное время 5 февраля в составе бригады из двух девочек в возрасте 7-8 лет. Видно, что дети принимают активное участие в благоустройстве дворовой территории. Учитесь, господа», рекомендует один их подписчиков группы. Липчане шутят, что теперь нужно будет формировать народную дружину для защиты стены от автохамов.
6 908
#автохамство #парковка

Комментарии (6)

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Выпороть малолеток

5 минут назад
Чтобы не повадно было.
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Водитель

14 минут назад
Да если под знаками запрещающ. Стоят ,на остановках , то водворах , кто их штрафовать будет? Аллё ГБДД ,проедте вдоль Малибу ,на Театральной пл. Автобусы не могут подъехать к остановке
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ВВ

18 минут назад
неужели все в городе недоу...? Нужно астройщика напрягать на сдадии слушаниях..Ему выгоднее кв. метры продать колхоз..,сорри -ВИЛАДЖЕРАМ ,а не метры парковки...Эссесно чиновник урежет(закон-как дышло..) пространство в пользу строителя(" в доле..)...
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Ага

24 минуты назад
Незаконная постройка
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вопрос

29 минут назад
а где на это разрешение? И что,пешеход теперь ходит по дороге???? А коляски детские??? Ну теперь кто будет виноват,если пешехода собьют?
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!

32 минуты назад
Ага, раствор тоже девочки намесили? Ох, как красиво.Идиоты.
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