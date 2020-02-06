Происшествия

сегодня, 11:39

В прошлом году липчане убили 16 членов своих семей

6 818
#семейное насилие
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В прошлом году липчане убили 16 членов своих семей

На бытовой почве в прошлом году в регионе было совершено каждое третье убийство. 

Как рассказал сегодня на брифинге для прессы руководитель СУ СК РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов, в 2019 году ближайшие родственники нанесли травмы разной степени тяжести семи детям. Один ребенок был убит отчимом. Об этом случае писал GOROD48: в Елецком районе 31-летний мужчина зарезал жену и её семилетнего сына, ранил четырехлетнюю приёмную дочь, после чего свёл счёты с жизнью. В настоящее время данное уголовное дело находится на комплексной психолого-психиатрической экспертизе в столичном институте имени Сербского: медики решат, что стало причиной совершения мужчиной этого преступления - бытовая ссора или проявившееся в стрессовой ситуации психическое расстройство убийцы?

Жертвами сексуального насилия со стороны близких родственников в прошлом году стали двое детей. Ещё троим детям их родители причинили по неосторожности тяжкий вред здоровью. Об одном таком случае также писал GOROD48 - пятилетнего мальчика на его день рождения фактически подожгла мама, устроившая ему файер-шоу. Сейчас женщина ждёт суда - ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда по неосторожности»). А еще в прошлом году липчане убили 16 членов своих семей (всего в области было зарегистрировано 48 убийств).

Отвечая на вопрос GOROD48 о том, нужно ли ввести в Уголовный кодекс отдельную главу о семейном насилии, Евгений Шаповалов сказал, что, по его мнению, нет. По словам руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, любому преступлению против личности ныне действующий Кодекс дает оценку. Так, убийца ребенка будет привлечен к уголовной ответственности по пункту «в» части второй 105-й статьи УК РФ («убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), беременной женщины - по пункту «г» этой же второй части 105-й статьи. Есть статьи УК, регламентирующие наказание за педофилию. Есть ни разу не применявшаяся в прошлом году в регионе статья 117 УК РФ, предусматривающая ответственность за истязания.
6 818
#семейное насилие
1

Комментарии (6)

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ВВ

14 минут назад
" в прошлом году посадили 100 гектар картошки-всё жучёк пожрал...В этом посадим 200---пусть подавится!!! (РАБОТА ТАКАЯ...)
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МИРОТВОРЕЦ

25 минут назад
да потому что с каждым днем все лучше и лучше становится жить в россии и конкретно в липецке ! спасибо пукину !
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У большинства

49 минут назад
пожилых крыша давно сьехала от телевизора ,водки и сигарет !
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Лечись!

сегодня, 12:03
Липчанка,
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Липчанка

сегодня, 11:59
Вот об этом и говорили пожилые люди когда предвещали КОНЕЦ СВЕТА!
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Правильно липичане делают

сегодня, 11:56
бей своих,что бы чужие боялись.
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