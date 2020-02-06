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Суд запретил липецкому застройщику брать деньги у дольщиков

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#иск #дольщики #строительство
Суд запретил липецкому застройщику брать деньги у дольщиков

Строительная компания не торопится сдавать жилой комплекс в Сочи. Иск против организации заявил краснодарские чиновники.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о приостановлении деятельности ООО «Родина». Теперь липецкая компания не сможет привлекать деньги дольщиков на продолжение строительства жилого комплекса в Сочи, пояснили в пресс-службе арбитражного суда.

В октябре 2019 года департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал иск на липецкую компанию ООО «Родина». Краснодарские чиновники потребовали на пять месяцев приостановить работу компании в части сбора денег дольщиков на свои проекты. Причиной для обращения в суд стал долгострой в Сочи. Зарегистрированная в Липецке ООО «Родина» с 2016 года ведет строительство ЖК «Искра» в сочинском микрорайоне Кудепста. Дом должны были сдать до 6 января 2019 года, срок ввода в эксплуатация неоднократно продлевался, но работы замерли и ЖК превратился в долгострой. Кроме того, «Родина» не сдала в департамент отчетность застройщика за IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года.

ООО «Родина» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Учредителем строительной компании с уставным капиталом в 10 000 рублей стал Ованнес Раганян. Фирма до 2018 года базировалась в промзоне на улице Ферросплавной.
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#иск #дольщики #строительство

Комментарии (4)

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Липчанин

5 минут назад
Очень символично, Липецк, Родина, Ованнес Раганян. Хорошо хоть, что это ООО "Родина", не строит ничего в Липецке. Своих Джумшуров хватает, и дома строят по 5-10 лет, меняя названия компаний. Один словом, куда ни кинь, везде "Рога и копыта", которые безжалостно обдирают дольщиков.
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Бен

46 минут назад
Как у Высоцкого! Армяне армяне кругом одни армяне !
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Мама Стифлера

58 минут назад
Ованнес обул лохов. Все по канонам
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Ахпер джан

сегодня, 11:50
МЕРЕ КУНЕМ
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