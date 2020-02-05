Общество

27 минут назад

В Липецке планируется разместить Исправительный Центр в здании бывшей школы

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#УФСИН #исправительный центр
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В Липецке планируется разместить Исправительный Центр в здании бывшей школы

Жители поселка 10-й Шахта не рады такому соседству

В сообщество GOROD48 жители поселка 10-й Шахта прислали сообщение о том, что здание бывшей школы №18 передано УФСИН.

Соседству с подразделением этого учреждения, судя по сему, в поселке не очень рады. Местные жители сообщили GOROD48, что по этому поводу в ближайшую субботу в поселке планируется проведение народного схода. 

Как стало известно GOROD48, здание школы действительно планировалось к передаче городом  УФСИН России по Липецкой области для размещения в нем Исправительного Центра. Но вопрос окончательно еще не решен и в УФСИН рассматривают несколько разных вариантов. 

Что это такое «Исправительный центр» GOROD48 пояснили в УФСИН России по Липецкой области.

«В 2017 году приступил к исполнению вид наказания, как принудительные работы, которые исполняются в исправительных центрах. В настоящее время на территории Липецкой области таких центров нет, и мы вынуждены направлять осуждённых жителей нашей области за пределы субъекта, что негативно отражается на поддержании социально-полезных связей с их родными и близкими.

Данный вид наказания назначается лицам за преступления небольшой и средней тяжести в том случае, когда суд придёт к выводу о возможности исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Нахождение лиц в исправительном центре не представляет угрозу для общества, так как их дальнейшая трудовая занятость будет проходить на предприятиях различной формы собственности. Данная категория осуждённых будет проживать в исправительном центре под круглосуточным надзором сотрудников УИС», сообщили GOROD48  в пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

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#УФСИН #исправительный центр
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