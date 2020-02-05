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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: ответы губернатора, школьный конвой и жалоба Путину
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 5 февраля.
В центре внимания липчан сегодня была пресс-конференция Игоря Артамонова. Во время общения с журналистами губернатор объяснил увольнение директора данковской школы и начальника районного отдела образования, а также затронул другие злободневные темы. Например, завод в Кулешовке и волнения в Ссёлках. Более подробно в большом материале - «Я не был романтиком. Я понимал, что будет весело. Каждый день весело...».
Читатели активно комментировали новость насчет продолжения конфликта в Данкове. Оказалось, что обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои. Сейчас участницы драки в данковской школе ходят на уроки под конвоем педагогов. Принято решение погасить напряжение в Данкове беседами. Общественный совет при областном управлении МВД постарается примирить участников данковской истории.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Вы последняя надежда на адекватное, разумное решение проблемы». Родители учеников просят Владимира Путина помочь им убедить липецких чиновников отказаться от оптимизации школы №4 и оставить ее прежний режим работы. Происходящее родители школьников называют нарушением прав их детей.
Тем временем прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский. В результате произошедшего вчера вечером прорыва теплотрассы под дорогой Орел-Тамбов без отопления и горячей воды полностью остался поселок Сырский Рудник: 11 352 человека, из них 3520 детей, школа №6, детские сады №110 и №127.
Читатели активно комментировали новость насчет продолжения конфликта в Данкове. Оказалось, что обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои. Сейчас участницы драки в данковской школе ходят на уроки под конвоем педагогов. Принято решение погасить напряжение в Данкове беседами. Общественный совет при областном управлении МВД постарается примирить участников данковской истории.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Вы последняя надежда на адекватное, разумное решение проблемы». Родители учеников просят Владимира Путина помочь им убедить липецких чиновников отказаться от оптимизации школы №4 и оставить ее прежний режим работы. Происходящее родители школьников называют нарушением прав их детей.
Тем временем прокуратура проводит проверку факту аварии, оставившей без тепла поселок Сырский. В результате произошедшего вчера вечером прорыва теплотрассы под дорогой Орел-Тамбов без отопления и горячей воды полностью остался поселок Сырский Рудник: 11 352 человека, из них 3520 детей, школа №6, детские сады №110 и №127.
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