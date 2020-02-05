Общество

41 минуту назад

Ученики 68 классов не пойдут завтра на уроки

3 1374
#карантин
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Ученики 68 классов не пойдут завтра на уроки

Частичный карантин введен в 21 школе Липецка.

Завтра на занятия не пойдут ученики 21-ной школы Липецка, так как в 68 классах объявлен карантин из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ. На полный карантин ни одна школа не ушла, уточнили в департаменте образования администрации Липецка.

В гимназии №1 заболели 8 учеников, в школе №5 — 26 больных, в школе №6 — больны 22 ребенка, в школе №9 — 24 ученика, в гимназии №12 — 26 детей, в школе №14 — 45 учеников, в школе №18 — 25 детей, в гимназии №19 — 10 учеников, в школе №24 — 20 детей, в школе №29 — 10 учеников, в школе №36 — 61 школьник, в школе №40 — 16 детей, в школе №42 — 16 учеников, в школе №45 — 8 детей, в школе №49 — 14 учеников, в школе №55 — 19 детей, в школе №60 — 33 ребенка, в школе №62 — 75 учеников, в школе №63 — 20 детей, в лицее №66 — 20 учеников, в школе №70 — 35 детей.

Стоит заметить, что карантин в классе объявляется, что на занятия из-за гриппа или ОРВИ не пришли 20% и более учеников класса. Если 20% учеников школы «загрипповали», то на карантин закрывается все учреждение образования. Решение о введении карантина принимает администрация школы и уведомляет о нем профильный департамент.


3 1374
#карантин
1

Комментарии (4)

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Серёга

50 секунд назад
Вот и китай вирус, в липецк прилетел
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Дикая Дичь

16 минут назад
каждый год одно и тоже, сопли в пол, и красны рожи.
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Закройте школы

22 минуты назад
На карантин , дети болеют !
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Студент

33 минуты назад
А я только 67 классов закончил, 1 год не до учился!
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