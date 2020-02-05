Ученики 68 классов не пойдут завтра на уроки

Частичный карантин введен в 21 школе Липецка.

Завтра на занятия не пойдут ученики 21-ной школы Липецка, так как в 68 классах объявлен карантин из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ. На полный карантин ни одна школа не ушла, уточнили в департаменте образования администрации Липецка.



В гимназии №1 заболели 8 учеников, в школе №5 — 26 больных, в школе №6 — больны 22 ребенка, в школе №9 — 24 ученика, в гимназии №12 — 26 детей, в школе №14 — 45 учеников, в школе №18 — 25 детей, в гимназии №19 — 10 учеников, в школе №24 — 20 детей, в школе №29 — 10 учеников, в школе №36 — 61 школьник, в школе №40 — 16 детей, в школе №42 — 16 учеников, в школе №45 — 8 детей, в школе №49 — 14 учеников, в школе №55 — 19 детей, в школе №60 — 33 ребенка, в школе №62 — 75 учеников, в школе №63 — 20 детей, в лицее №66 — 20 учеников, в школе №70 — 35 детей.



Стоит заметить, что карантин в классе объявляется, что на занятия из-за гриппа или ОРВИ не пришли 20% и более учеников класса. Если 20% учеников школы «загрипповали», то на карантин закрывается все учреждение образования. Решение о введении карантина принимает администрация школы и уведомляет о нем профильный департамент.





