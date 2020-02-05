Липчанин обмывал продажу машины и доверил свою карту вороватому другу

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу 62 000 рублей с банковского счета 34-летнего жителя Липецка. Задержан его 37-летний знакомый.

4 февраля в полицию с заявлением о краже с банковского счета 62 000 рублей обратился 34-летний липчанин. Мужчина рассказал, что деньги пропали, когда он с друзьями отмечал продажу автомобиля.



- По словам потерпевшего, он продал автомобиль, полученные деньги положил на свою банковскую карту и решил обмыть сделку с друзьями. Когда алкоголь закончился, мужчина дал одному из знакомых свою карту и попросил сходить в магазин, - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Оперативники уголовного розыска задержали 37-летнего гонца.



- Оказалось, что в ближайшем банкомате он снял со счета друга 62 тысячи рублей, ничего не сообщив об этом владельцу денег. Все снятое мужчина успел потратить, - рассказали в полиции.



Возбуждено уголовное дело о краже. 37-летний подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

