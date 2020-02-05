В России

22 минуты назад

В России прокомментировали отстранение сборной по футболу из-за допинга

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#допинг #футбол
В России прокомментировали отстранение сборной по футболу из-за допинга

Арабское телевидение сообщило, что российских футболистов не пустят на соревнования в Катар.

Говорить о запрете сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года преждевременно, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев.

- На чемпионат мира по футболу прежде всего нужно пройти отборочный турнир, мы его еще не прошли, потому что он даже не начался. Если мы его успешно пройдем под национальным флагом и названием "Сборная России", вот тогда ФИФА (Международная федерация футбола) будет принимать решение, пустить нас на чемпионат или нет, пустить под флагом (России) или под нейтральным флагом... Поэтому я считаю, что сейчас преждевременно об этом говорить и не стоит поднимать эту волну, - сказал Лебедев РИА Новости.

Ранее арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Журналисты ссылаются на источник в WADA, уточняет «Лента». При этом собеседник не сообщил никаких подробностей о решении агентства. Официального подтверждения WADA на данный момент не предоставило.

Ранее сообщалось, что Россия примет участие в мировом первенстве в Катаре без флага и гимна, напоминает «Спорт.ру». Также сообщалось, что запрет в отношении России от WADA коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.
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#допинг #футбол

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