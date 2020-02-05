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28 минут назад
Мелодия будильника влияет на работоспособность
Ученые нашли связь между рингтоном и производительностью труда.
Согласно результатам онлайн-опроса, в котором участвовали 50 человек, мелодичные звуки будильника помогут дать заряд бодрости и производительности, в то время как резкие сигналы оказались связаны с повышенными уровнями утренней слабости и инерцией сна. Это состояние, возникающее сразу после пробуждения (когда человек открыл глаза, но будто бы не проснулся и не осознал себя) и связанное с временным — от пары минут до нескольких часов — снижением работоспособности. Этой теме было посвящено новое исследование ученых из Мельбурнского королевского технологического университета, опубликованное в журнале Plos One.
- Все мы предполагали, что классическое резкое "пи-пи-пи" будильника должно максимально быстро и качественно пробуждать человека, однако наши опыты показали, что более мелодичные трели были более успешными в этом отношении. Это стало большой неожиданностью, - заявил Стюарт Макфарлейн, исследователь из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия), чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Макфарлейн и его коллеги по университету пришли к такому выводу, изучая то, как различные типы будильников влияли на сонливость, бодрость и другие ощущения, возникавшие у пяти десятков добровольцев в утренние часы после пробуждения, пишет ТАСС.
По мнению соавтора исследования, адъюнкт-профессора Адриана Дайера, неестественные и резкие сигналы, обычно издаваемые будильниками, нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения, что негативно сказывается на самочувствии человека.
Ученые надеются, что дополнительные исследования позволят выявить звуковой сигнал будильника, который обеспечит наиболее качественное пробуждение.
- Все мы предполагали, что классическое резкое "пи-пи-пи" будильника должно максимально быстро и качественно пробуждать человека, однако наши опыты показали, что более мелодичные трели были более успешными в этом отношении. Это стало большой неожиданностью, - заявил Стюарт Макфарлейн, исследователь из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия), чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Макфарлейн и его коллеги по университету пришли к такому выводу, изучая то, как различные типы будильников влияли на сонливость, бодрость и другие ощущения, возникавшие у пяти десятков добровольцев в утренние часы после пробуждения, пишет ТАСС.
По мнению соавтора исследования, адъюнкт-профессора Адриана Дайера, неестественные и резкие сигналы, обычно издаваемые будильниками, нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения, что негативно сказывается на самочувствии человека.
Ученые надеются, что дополнительные исследования позволят выявить звуковой сигнал будильника, который обеспечит наиболее качественное пробуждение.