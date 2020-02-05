В России

37 минут назад

Little Big могут представить Россию на «Евровидение-2020»

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#Евровидение
Little Big могут представить Россию на «Евровидение-2020»

Также в список претендентов попала Полина Гагарина.

По сведениям издания Super в шорт-лист претендентов на участие в международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение» от России в этом году вошли певицы Полина Гагарина и Юлия Зиверт, исполнители Александр Панайотов и Димаш Кудайберген, а также петербургская фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big. Артиста, который будет представлять страну, выберет Первый канал.

- Little Big стала одной из самых популярных не только в РФ, но и за ее пределами. Под хиты группы ее лидером Ильей Прусникиным (Ильичом) активно придумывались танцевальные флешмобы, а сам коллектив кроме креативного подхода к музыкальным произведениям на «Евровидении» будет иметь главный козырь — ребят знают в Европе. Стало быть, велик шанс получить дополнительные очки и голоса от зарубежной аудитории, которых в последние годы нам так не хватало из-за сложной политической ситуации вокруг России, - считают в редакции Super.

Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что в этом году на «Евровидение» от России поедет Александр Панайотов, дополняет «Росбалт».
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#Евровидение

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