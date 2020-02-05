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53 минуты назад

Российский нарколог предлагает запретить пиво

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#пиво #спиртное #алкоголь
Российский нарколог предлагает запретить пиво

Врач считает именно это спиртное самым опасным алкоголем.

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком, пишет РИА Новости.

- Прежде всего по степени вреда, который наносится организму, я бы назвал пиво. Как нарколог и психотерапевт я считаю, что этот напиток следует запретить. Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт, - уверен психиатр, нарколог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал слова нарколога . По словам Онищенко, зачастую пиво становится пусковым механизмом приобщения человека к спиртному из-за низкого содержания алкоголя и вкусовых качеств, которые позволяют потреблять напиток в больших количествах. Опасность пива заключается в его компонентах, которые оказывают комплексное негативное воздействие на организм, приводя к накоплению жира, изменению гормонального фона и избыточной нагрузке на сердце.
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#пиво #спиртное #алкоголь

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