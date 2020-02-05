В России
сегодня, 13:17
Из-за коронавируса в России может исчезнуть чеснок
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Эксперты прогнозируют дефицит продукта, широко применяемого в народной медицине. И поставляемого из Китая.
Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов, пишут "Ведомости". Общий импорт чеснока составляет около 50 000 т, валовый сбор – около 260 000 т, но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
В топ-5 российского импорта из Китая входят цитрусовые, а также замороженная рыба и овощи, в том числе томаты, лук репчатый и чеснок. Самая напряженная ситуация может сложиться именно с поставками чеснока, говорится в исследовании: Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок с долей 80%. Кроме того, чеснок широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.
В торговых сетях в России сейчас нет дефицита чеснока из-за коронавируса в Китае, сообщили РБК в пресс-службах сетей «Ашан», «Лента», METRO и «Магнит». «Китайский чеснок поставляется через дистрибьютора. Поставки происходят в штатном режиме и в стабильных объемах», — уточнили представители сети «Ашан».
Российский Минсельхоз не рассматривает вопрос об ограничении ввоза продовольствия из Китая на фоне распространения в этой стране коронавируса, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. По его словам, пока нет данных, которые говорят о возможной передаче коронавируса через продукты питания.
В топ-5 российского импорта из Китая входят цитрусовые, а также замороженная рыба и овощи, в том числе томаты, лук репчатый и чеснок. Самая напряженная ситуация может сложиться именно с поставками чеснока, говорится в исследовании: Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок с долей 80%. Кроме того, чеснок широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.
В торговых сетях в России сейчас нет дефицита чеснока из-за коронавируса в Китае, сообщили РБК в пресс-службах сетей «Ашан», «Лента», METRO и «Магнит». «Китайский чеснок поставляется через дистрибьютора. Поставки происходят в штатном режиме и в стабильных объемах», — уточнили представители сети «Ашан».
Российский Минсельхоз не рассматривает вопрос об ограничении ввоза продовольствия из Китая на фоне распространения в этой стране коронавируса, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. По его словам, пока нет данных, которые говорят о возможной передаче коронавируса через продукты питания.
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