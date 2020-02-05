В России
сегодня, 13:05
Прокуратура принесла извинения Ивану Голунову
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Правда, сам журналист их пока не получал.
Прокуратура Западного административного округа Москвы официально извинилась перед специальным корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование, заявили в Генпрокуратуре РФ. Но журналист пока не получал официальных извинений от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование в его отношении. Об этом ТАСС сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
- Никто не извинился. Извинения приносятся письменно в течение месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования. Извинения приносит прокурор, надзирающий за уголовным делом, - сказал Бадамшин.
Сам Иван Голунов заявил, что узнал из СМИ об официальных извинениях перед ним прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.
- Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев, - сказал Голунов "Интерфаксу".
Ранее защита журналиста Ивана Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ведомства извиняться перед ним за незаконное уголовное преследование
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых возбудили уголовное дело и заключили под стражу, напоминает РИА Новости.
- Никто не извинился. Извинения приносятся письменно в течение месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования. Извинения приносит прокурор, надзирающий за уголовным делом, - сказал Бадамшин.
Сам Иван Голунов заявил, что узнал из СМИ об официальных извинениях перед ним прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.
- Я пока ничего не получил. Но довольно странно, что пресс-служба сначала рассылает пресс-релиз. Можно было позвонить и три минуты со мной поговорить, а потом рассылать пресс-релиз, с опозданием на семь месяцев, - сказал Голунов "Интерфаксу".
Ранее защита журналиста Ивана Голунова пожаловалась генпрокурору на отказ ведомства извиняться перед ним за незаконное уголовное преследование
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых возбудили уголовное дело и заключили под стражу, напоминает РИА Новости.
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