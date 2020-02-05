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«Карат» может перенести завод в Беларусь из-за новых требований
Вступают в силу правила обязательной маркировки молочных товаров.
Завод «Карат» в случае введения с 1 июня обязательной маркировки молочной продукции готов перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию. Оператор маркировки настаивает, что такой перенос не оправдан, пишет РБК.
Речь идет о законе об обязательной маркировке молочной продукции, который должен вступить в силу 1 июня, уточняет «Лента». Согласно ему, отдельные виды продукции, среди которых плавленые сыры, необходимо будет маркировать штрих-кодом Data Matrix наравне с электронными ветеринарными сертификатами в рамках разработанной Россельхознадзором системы «Меркурий».
На совещании в ведомстве, прошедшем 30 января, гендиректор завода Евгений Гребнев предупредил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки. По его словам, из 16 линий 14 нужно доукомплектовать, а еще на двух оборудование для маркировки установить не получится, поскольку там нет места.
Гребнев подтвердил РБК намерения компании и уточнил, что в Белоруссию могут быть перенесены только линии по производству творожных сыров Violett. Кроме того, завод производит плавленые сырки "Дружба" и "Янтарь".
Речь идет о законе об обязательной маркировке молочной продукции, который должен вступить в силу 1 июня, уточняет «Лента». Согласно ему, отдельные виды продукции, среди которых плавленые сыры, необходимо будет маркировать штрих-кодом Data Matrix наравне с электронными ветеринарными сертификатами в рамках разработанной Россельхознадзором системы «Меркурий».
На совещании в ведомстве, прошедшем 30 января, гендиректор завода Евгений Гребнев предупредил о трудностях с установкой оборудования для нанесения маркировки. По его словам, из 16 линий 14 нужно доукомплектовать, а еще на двух оборудование для маркировки установить не получится, поскольку там нет места.
Гребнев подтвердил РБК намерения компании и уточнил, что в Белоруссию могут быть перенесены только линии по производству творожных сыров Violett. Кроме того, завод производит плавленые сырки "Дружба" и "Янтарь".