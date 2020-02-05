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сегодня, 12:54
Россиян эвакуировали из Китая в Тюмень
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Побывавшим в Поднебесной придется провести две недели на карантине.
В Тюменскую область прибыли 80 граждан РФ, эвакуированных из китайского города Ухань, где возникла вспышка коронавируса. На родину их доставил борт ВКС России, сообщает РИА Новости. Состояние соотечественников удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено. Позже в тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV.
Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами. Пассажиры пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени.
Пилоты и специалисты, сопровождавшие эвакуированных самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России из китайской провинции Хубэй граждан, пройдут дополнительную обработку для профилактики заболеваний. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.
Согласно последним данным, заболевание выявлено в 25 странах, включая Россию, где зафиксированы два случая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.
Всего из Уханя, который стал эпицентром вспышки вирусной пневмонии, вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами. Пассажиры пройдут двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюмени.
Пилоты и специалисты, сопровождавшие эвакуированных самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России из китайской провинции Хубэй граждан, пройдут дополнительную обработку для профилактики заболеваний. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.
Согласно последним данным, заболевание выявлено в 25 странах, включая Россию, где зафиксированы два случая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.
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