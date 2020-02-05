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Мошенники нашли новый способ обмана на кредитах

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#кредит #банк #мошенничество
Мошенники нашли новый способ обмана на кредитах

Центробанк выявил очередную преступную схему.

Центральный банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

Схема достаточно проста: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Глава департамента ЦБ напомнил, что в РФ действует запрет на взыскание задолженности в пользу "черных" кредиторов через суд, однако решения порой могут выноситься в пользу "нелегалов". Лях отметил, что информация об этом законе зачастую не всегда доступна и очевидна гражданам и потребителям финансовых услуг. Более того информацию о данном запрете имеет смысл распространять и среди государственных органов, в том числе судов.

Как сообщалось ранее, Банк России в 2019 году выявил на финансовом рынке РФ 2,6 тыс. нелегальных организаций, из которых 1,845 тыс. являлись "черными" кредиторами, напоминает ТАСС. Лидером по количеству «черных» кредиторов стал Южный федеральный округ. Следом за ним идут Урал и Центральный федеральный округ. Также Центробанк в 2019 году выявил 210 нелегальных форекс-дилеров, которые в основном действовали из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы.
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#кредит #банк #мошенничество

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