Спорт

сегодня, 12:35

Липецк потерял еще одного спортивного менеджера

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#Мини-футбол #футбол #"Металлург"
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Липецк потерял еще одного спортивного менеджера

Он с нуля поднимал липецкий мини-футбольный клуб, был готов взяться за "Металлург", но в итоге будет развивать спорт не в нашем регионе.

32-летний Руслан Куркин, которого прочили в генеральные директоры «Металлурга», сегодня  перешел на работу в клуб «Газпром-Бурение» из подмосковного Щелково. Официальная должность – директор по развитию.

Как рассказал GOROD48, Руслан Куркин, на новой работе его манят новые горизонты, ведь «Газпром-Бурение» является одним из лидеров Высшей лиги и претендует на победу в турнире, и выходу в лигу сильнейших, а далее – борьбу за медали в России.

Руслан Куркин – человек, создавший с нуля Липецкий мини-футбольный клуб. Благодаря ему, Липецкий мини-футбол собрал сильнейший состав в истории. Осенью прошлого года Руслана Куркина собирались бросить на самое проблемное место в Липецком спорте – ФК «Металлург», но не сложилось.

Куркин сообщил нам, что останется и в должности вице-президента Липецкого мини-футбольного клуба, но – до конца сезона.

Руслан Куркин имеет два высших образования - экономическое и юридическое, выпускник Российской Государственной Академии правосудия. Несколько лет назад попробовал себя в качестве спортивного менеджера. Так, он с нуля создал ФК «Грязи», который выиграл все возможные любительское турниры в Липецкой области (более 20 титулов). Куркин стоял у истоков создания мини-футбольного клуба ЛКС, который сейчас дошел уже до Высшей лиги чемпионата России. Во многом его заслуга в том, что в Липецк приехали такие известные в футзале игроки как Вадим Цай (выступал в «Норильском Никеле», столичном «Спартаке», сборной России), Роман Адамов («Спартак» Москва, «Сибиряк» Новосибирск), тренирует команду обладатель Кубка УЕФА, 5-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Сергей Малышев.

Куркин известен и как популяризатор спорта. Так, по просьбе своих друзей в сентябре он организовал приезд в обычный Липецкий двор известного бразильского игрока Сирило, который поиграл в футбол с местной детворой и поддержал инициативу жильцов о строительстве спортивной площадке в 28-м микрорайоне.

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На фото вверху липчанин Руслан Куркин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. На нижнем фото - руководители МФК "Газпром Бурение". Куркин второй справа.

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#Мини-футбол #футбол #"Металлург"
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Комментарии (14)

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Значит,

3 минуты назад
Грязинец, сам он никто и звать никак?
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Грязинец

7 минут назад
А почему то не сказано,как он добился этого ,благодаря своей мамочке - начальнице налоговой по Окт.району г.Липецка,которая помогала ему найти спонсоров из предприятий,которые относятся к её округу))) И она всё работает,решает дела сына и никто её не посадил и не уволил,хотя налоговая под её руководством уже который год на последнем месте по годовым результатам)))Это Липецк)))
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Король-лич

8 минут назад
Руслан красава, дальнейших успехов и побед
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Липецкий

22 минуты назад
Глыбко пох
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Фауст

26 минут назад
ну да , большая потеря.!))))))
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Калдырь

32 минуты назад
А чего добился жирный шахматист если его начальником липецкого спорта назначили? .
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Маруся

37 минут назад
Я бы да
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уххх

47 минут назад
Однако, Да, симпатичный мальчик.
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Гость

57 минут назад
То, что Руслан сбежал из Липецкого Металлурга это закономерность, клуб в плачевном состоянии и перспектив там ни каких...
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Animal planet.

сегодня, 13:08
Город 48,а нормальный заголовок нельзя написать???
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