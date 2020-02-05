Липецк потерял еще одного спортивного менеджера

Он с нуля поднимал липецкий мини-футбольный клуб, был готов взяться за "Металлург", но в итоге будет развивать спорт не в нашем регионе.

32-летний Руслан Куркин, которого прочили в генеральные директоры «Металлурга», сегодня перешел на работу в клуб «Газпром-Бурение» из подмосковного Щелково. Официальная должность – директор по развитию.



Как рассказал GOROD48, Руслан Куркин, на новой работе его манят новые горизонты, ведь «Газпром-Бурение» является одним из лидеров Высшей лиги и претендует на победу в турнире, и выходу в лигу сильнейших, а далее – борьбу за медали в России.



Руслан Куркин – человек, создавший с нуля Липецкий мини-футбольный клуб. Благодаря ему, Липецкий мини-футбол собрал сильнейший состав в истории. Осенью прошлого года Руслана Куркина собирались бросить на самое проблемное место в Липецком спорте – ФК «Металлург», но не сложилось.



Куркин сообщил нам, что останется и в должности вице-президента Липецкого мини-футбольного клуба, но – до конца сезона.



Руслан Куркин имеет два высших образования - экономическое и юридическое, выпускник Российской Государственной Академии правосудия. Несколько лет назад попробовал себя в качестве спортивного менеджера. Так, он с нуля создал ФК «Грязи», который выиграл все возможные любительское турниры в Липецкой области (более 20 титулов). Куркин стоял у истоков создания мини-футбольного клуба ЛКС, который сейчас дошел уже до Высшей лиги чемпионата России. Во многом его заслуга в том, что в Липецк приехали такие известные в футзале игроки как Вадим Цай (выступал в «Норильском Никеле», столичном «Спартаке», сборной России), Роман Адамов («Спартак» Москва, «Сибиряк» Новосибирск), тренирует команду обладатель Кубка УЕФА, 5-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Сергей Малышев.



Куркин известен и как популяризатор спорта. Так, по просьбе своих друзей в сентябре он организовал приезд в обычный Липецкий двор известного бразильского игрока Сирило, который поиграл в футбол с местной детворой и поддержал инициативу жильцов о строительстве спортивной площадке в 28-м микрорайоне.







На фото вверху липчанин Руслан Куркин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. На нижнем фото - руководители МФК "Газпром Бурение". Куркин второй справа.

