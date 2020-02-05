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Пьяный мужчина бегал с топором за посетителями кафе

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#угроза убийством
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Пьяный мужчина бегал с топором за посетителями кафе

Мужчина не увидел на барной стойке оставленного им телефона и решил, что сотовый украли. Его подозрение сразу пало на гостя заведения.

Мировой судья СУ №27 Октябрьского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Его обвинили в угрозе убийством.

- Преступление было совершено рано утром 20 октября 2019 года на проспекте 60 лет СССР в Липецке. Возле кафе пьяный мужчина угрожал убийством ранее незнакомому ему жителю Липецка. Свои угрозы обвиняемый подкреплял демонстрацией топора, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.

Около 4 утра двое приятелей вызвали такси, чтобы доехать до кафе «Шашлычный дворик». Приехав на место, друзья хотели рассчитаться с таксистом, но у водителя не оказалось сдачи с 5 000 рублей. Тогда один из его пассажиров зашел в кафе, чтобы разменять деньги. Там ему в размене отказали, и мужчина пошел на выход. В дверях он столкнулся с пьяным гостем кафе. Тот начал толкать его внутрь. Пришедший разменять деньги мужчина не понимал, какие к нему могут быть претензии от пьяного незнакомца. Тот начал кричать, что у него пропал телефон. Увидев, что может завязаться потасовка, бармен кафе выпроводил мужчин на улицу, чтобы во время драки не пострадало имущество заведения.

Ссора продолжилась возле «Шашлычного дворика». Пьяный мужчина продолжал обвинять незнакомца в краже сотового. Тот все отрицал. Тут подоспел приятель, который уже расплатился с таксистом и отпустил машину. Теперь в ссоре участвовали уже трое. Пьяный "обворованный" мужчина начал кричать, что убьет «вора». Свои намерения он решил подкрепить материально: забрал из багажника своего «УАЗа» топор. Вернувшись к «вору» и его приятелю, мужчина, выкрикивая угрозы, принялся бегать за ними с топором. Приятели бросились наутек, им удалось скрыться. Они сразу вызвали к кафе полицию. Полицейские забрали пьяного мужчину в отделение, где он написал явку с повинной. Дело было передано в суд, где его прекратили за примирением сторон.

Добавим, телефон обвиняемого никто не воровал. Бармен кафе заметил, что на стойке оставили мобильный, и убрал его под прилавок, чтобы сотовый никто не украл.

Фото: vitaportal.ru
8 1489
#угроза убийством
1

Комментарии (8)

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весёлый

25 минут назад
это Борода воскрес из Александровки ,он всегда в клубе бегал с топором,чтобы получать побои
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Мля

30 минут назад
Викинг,ибенть.. С топором то
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Это

30 минут назад
Бармен крысанул.Что,он не узнал своего пьяного клиента или не слышал о чём базар?
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Фокс

47 минут назад
И не надо никаких курсов обучения профессии: перед нами готовый специалист лесоповала, лет на ....
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молодой тупняк

49 минут назад
то есть бармен видел конфликт, знал в чём суть и вывел их из заведения чтоб имущество не пострадало, а почему в разгар конфликта бармен не сказал что телефон у него под стойкой?! может очканул что и ему прилетит, решил переждать?! А вообще прекращать бухать надо, у нас чуть что сразу за топоры и ножи хватаются, а потом разбираются кто прав, кто виноват.
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Это Пипецк, детка !

52 минуты назад
сначала бармен выгнал посетителя кафе на улицу и присвоил его телефон себе, пока терпила бегал с топором за прохожими. Когда приехали менты - понял , что может присесть за обворовывание пъяных клиентов и сдал украденное
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хорошая отмазка

54 минуты назад
то есть телефон украл бармен ...
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Хакер

55 минут назад
во всем виноват бармен
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