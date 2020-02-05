Дело об ограблении «Золушки» дошло до суда

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об ограблении ювелирного магазина «Золушка» на улице Зегеля.

По версии следствия, днем 22 декабря 2019 года обвиняемый похитил из магазина «Золушка» золотой браслет стоимостью 15 398 рублей. Он во время показа украшения выхватил его из рук продавца и убежал. Следствие считает, что этот поступок не был спонтанным - в магазин мужчина пришел с умыслом на ограбление.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена и впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж)», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



Прокурор Правобережного района посчитал собранные следствием доказательства обоснованными и направил уголовное дело в суд.





