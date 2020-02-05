сегодня, 11:08
Дело об ограблении «Золушки» дошло до суда
Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об ограблении ювелирного магазина «Золушка» на улице Зегеля.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена и впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж)», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Прокурор Правобережного района посчитал собранные следствием доказательства обоснованными и направил уголовное дело в суд.