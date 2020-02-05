Происшествия

сегодня, 11:08

Дело об ограблении «Золушки» дошло до суда

1403
#грабеж
2
Дело об ограблении «Золушки» дошло до суда

Прокурор Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об ограблении ювелирного магазина «Золушка» на улице Зегеля.

По версии следствия, днем 22 декабря 2019 года обвиняемый похитил из магазина «Золушка» золотой браслет стоимостью 15 398 рублей. Он во время показа украшения выхватил его из рук продавца и убежал. Следствие считает, что этот поступок не был спонтанным - в магазин мужчина пришел с умыслом на ограбление. 

«В результате оперативно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена и впоследствии ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж)», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Прокурор Правобережного района посчитал собранные следствием доказательства обоснованными и направил уголовное дело в суд.


1403
#грабеж
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Полицейский приехал разбираться в бытовом конфликте и нашел оранжерею с коноплей
#наркотики
7
Полицейский приехал разбираться в бытовом конфликте и нашел оранжерею с коноплей

сегодня, 11:45

Происшествия
Пьяный мужчина бегал с топором за посетителями кафе
#угроза убийством
8
Пьяный мужчина бегал с топором за посетителями кафе

сегодня, 11:43

Происшествия
Участницы драки в Данковском лицее ходят на уроки под конвоем педагогов
#избиение #школа
88
Участницы драки в Данковском лицее ходят на уроки под конвоем педагогов

сегодня, 09:50

Происшествия
В ночном столкновении на улице Космонавтов пострадали две женщины
#авария #ДТП
В ночном столкновении на улице Космонавтов пострадали две женщины

сегодня, 09:22

Происшествия
Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои
#избиение
3
Обидчицы данковской шестиклассницы пожаловались на побои

сегодня, 08:55

Происшествия
Убийцу 21-летней липчанки возмездие настигло через семь лет
#убийство #Алена Серт
23
Убийцу 21-летней липчанки возмездие настигло через семь лет

вчера, 21:41

Происшествия