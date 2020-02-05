В школу на Манеже записали уже 181 ребёнка

Активнее всего родители отдают в еще строящуюся школу будущих первоклашек. Больше всего мест остается в 8-ых классах.

3 февраля в департаменте образования Липецка начали прием телефонных заявок на прием детей в новую школу на Манеже. Как сообщили GOROD48 в департаменте образования, уже поступило 181 заявка на зачисление.



- На зачисление в первый класс поступило 54 заявки от родителей. Родители будущих первоклашек интересуются зачислением их детей в новую школу активнее всех, - сообщила пресс-секретарь департамента образования Ирина Ходякова. - Меньше всего заявок поступило от родителей тех детей, которые в осенью 2020 года пойдут в 8 класс — всего 4 звонка. Набора в 9-ые и 11-ые классы в будущем учебном году в новой школе нет.



По 23 ребенка записали в 4-ые и 5-е классы. Родители 26 детей надеются отдать их во второй класс новой школы, а 19-ти — в третий. Есть 15 заявок на зачисление в шестой класс, 12 — в седьмой и 4 — в восьмой.



Напомним, подать заявку на зачисление нужно по телефону 77-97-20 (ежедневно с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.30). Прием документов школьников начнется после получения школой лицензии.



Школу на Манеже строители должны были сдать в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, однако работы там не завершены до сих пор. Школа на 800 мест на улице 50 лет НЛМК - типовой проект Минобразования (точно такие же - с бассейном и стадионом - введены в эксплуатацию в Задонске, в 29-м микрорайоне и микрорайоне «Елецкий» в Липецке).