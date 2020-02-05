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13 минут назад

Из-за ремонта теплотрассы в Сырском образовались пробки

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#авария #теплоснабжение #пробки
Из-за ремонта теплотрассы в Сырском образовались пробки

Вчера днем на сетях теплоснабжения произошла авария. Специалисты до сих пор пытаются ее устранить. Тем временем жители района остаются без тепла, а транспорт стоит в пробках.

Вчера из-за аварийных работ на сетях теплоснабжения была прекращена подача горячей воды и отопления в поселок Сырский рудник. Труба теплоснабжения лопнула в районе автомобильной трассы Орел-Тамбов. Аварийные работы до сих пор продолжаются. Из-за этого на дороге образовались пробки. Транспортные заторы образовались и на трассе, и на Ангарской улице. Скорость движения там упала примерно до 10 км/ч.

Тем временем специалисты ЛГЭК пытаются устранить аварию и найти ее причины.

- Сейчас наша первостепенная задача — закончить ремонт к 16 часам 5 февраля. Можно предполагать, что причиной порыва мог стать и брак материала, и брак монтажа системы теплоснабжения, - выдвигает версии главный инженер ЛГЭК Олег Бесполденов. - Конкретный вывод можно будет сделать только после того, как поврежденный участок трубы будет извлечен и осмотрен.

Напомним, из-за порыва трубопровода диаметров 500 мм в котельной "Центролит» (улица Ангарская) начало падать давление в системе с последующим аварийным отключением горячего водоснабжения и теплоснабжения. Без тепла и горячей воды остался поселок Сырский: 11352 человек, из них 3520 детей, а также школа №6, детские сады №110 и №127. В 23:30 было установлено, что место порыва трубы находится под автомобильной дорогой. Принято решение о замене участка трубы длинной 16 метров в теплотрассе под автомобильной дорогой.



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#авария #теплоснабжение #пробки

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