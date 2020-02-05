Общество

33 минуты назад

Без крыши

6 689
#проспект Победы
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Без крыши

вот уже полгода стоит остановка на обновленной части проспекта Победы.

На остановке «улица Буденного» на капитально отремонтированной в прошлом году части проспекта Победы в Липецке один из двух остановочных павильонов до сих пор стоит без крыши. А ведь с момента сдачи объекта в эксплуатацию прошло полгода (движение на участке от памятника Танкистам до автовокзала было возобновлено в начале сентября 2019 года).

- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка уже дважды обращался к подрядчику, ООО «Руслан-1», с претензиями на этот счет, но пока безрезультатно. Но департамент заставит подрядную организацию довести остановку до ума, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

По данным администрации Липецка, подрядчик дважды получал для окончания остекления этого остановочного павильона стекла от своего контрагента, но всякий раз они были с браком.

Напомним, что у столичного ООО «Руслан-1» - двухлетний контракт общей ценой в 1,1 млрд рублей на капитальное обновление проспекта Победы. В этом году подрядчик должен будет расширить до шести полос вторую половину этой центральной автомагистрали Липецка - от кольцевой развязки с улицей Водопьянова до площади Победы.
6 689
#проспект Победы
1

Комментарии (6)

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Как обычно

4 минуты назад
Все через жопу!
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Олег

9 минут назад
Зато все приняли по акту. Лишь бы сдать. Куда смотрели кураторы?
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Может,

12 минут назад
Очень прозрачное и чистое стекло?
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Картина маслом

12 минут назад
Виселица для казнокрадов.
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Мама Стифлера

17 минут назад
Артамонов же сказал при осмотре - все как в Европе! Это невидимая высокотехнологичная крыша!
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Гость из Армении

23 минуты назад
Листы из Китая не подошли, так как граница закрыта. А крыть новолипецким металлом не выгодно кусается цена.
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