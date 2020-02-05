вот уже полгода стоит остановка на обновленной части проспекта Победы.

На остановке «улица Буденного» на капитально отремонтированной в прошлом году части проспекта Победы в Липецке один из двух остановочных павильонов до сих пор стоит без крыши. А ведь с момента сдачи объекта в эксплуатацию прошло полгода (движение на участке от памятника Танкистам до автовокзала было возобновлено в начале сентября 2019 года).



- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка уже дважды обращался к подрядчику, ООО «Руслан-1», с претензиями на этот счет, но пока безрезультатно. Но департамент заставит подрядную организацию довести остановку до ума, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.



По данным администрации Липецка, подрядчик дважды получал для окончания остекления этого остановочного павильона стекла от своего контрагента, но всякий раз они были с браком.



Напомним, что у столичного ООО «Руслан-1» - двухлетний контракт общей ценой в 1,1 млрд рублей на капитальное обновление проспекта Победы. В этом году подрядчик должен будет расширить до шести полос вторую половину этой центральной автомагистрали Липецка - от кольцевой развязки с улицей Водопьянова до площади Победы.