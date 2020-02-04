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Липецкая вечЁрка: данковские истории, градостроительство и членовредительство

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: данковские истории, градостроительство и членовредительство

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 4 февраля.

Чаще всего читатели сегодня интересовались развитием инцидента с избиением школьницы. Как итог: уволены директор данковской школы и начальник отдела образования. А 6 февраля в Данкове пройдет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.

Данков продолжает поставлять невеселые истории: 20-летний парень вывез знакомого в лес и забил битой до смерти. 1 февраля подозреваемый, вооружившись деревянной битой, с компанией молодых людей приехал к дому потерпевшего для выяснения отношений. Проникнув в помещение, он нанес ему удар битой по голове. После чего мужчину вывезли к лесопосадкам, где подозреваемый продолжил его избиение, на глазах очевидцев нанеся многочисленные удары битой по всему телу. Оставив потерпевшего в поле, компания молодых людей покинула место преступления.

А в Липецке выявлен факт членовредительства. Липчанин получил травму в одном из городских общежитий. Мужчина стал участником семейного конфликта, который был связан с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась. И попала по самому больному месту.

На этом фоне осталось практически незамеченным важное сообщение. В регионе создано новое бюджетное учреждение — управление градостроительства Липецкой области. Подведомственное управлению архитектуры и строительства Липецкой области бюджетное учреждение будет формировать единую градостроительную политику региона. Первым свои градостроительные полномочия потеряет Липецк.

753
#вечёрка
3

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