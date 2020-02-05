Больше десяти улиц Липецка останутся без света

Сегодня с 09:00 до 17:00 останутся без света жители улиц Совхозной, Пугачева, Трубной, Пришвина, Новотепличной, Полевой, Можайского, Степанищева, Боевого проезда и Цветочного проезда. Дважды за день, с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 15:00 обесточат дома на улицах Смирнова, Минской, Городовикова, Солнечной, Медицинской.



С 09:00 до 16:00 света не будет также в домах №№ 7а, 10, 11, 12, 16в, 20а, 21, 22б, 26а, 27а по улице Ударников, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Юношеской, №№ 2, 3, 4, 4а, 4б, 4г, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 10, 10а, 14в по улице Ново-Весовой, №№ 1а, 1б, 1в, 3, 5, 7, 8, 13а, 15, 15а, 17 по улице Исполкомовской, №№ 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 6, 10, 23, 25 по улице Базарной, № 4 по улице Прудной,

№№ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 68а, 70, по улице Рябиновой.



С 09:30 до 12:00 электричество отключат жителям домов № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.



А с 14:00 до 17:00 электричество отключат жителям домов №№ 2, 4, 6, 8 по улице адмирала Лазарева, №№ , 1, 1а, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 17, 19 21 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по улице Прокатной, №№ 1, 3, 5, 7 в Задонском переулке, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 по улице Рязанской, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24 по улице Черняховского.



Кроме того, три дня — 5, 6 и 7 февраля с 09:00 до 17:00 без света будет СНТ «Мечта».



Без тепла с 09:00 до 16:00 останется дом № 32 по улице Дружбы.



Холодную воду с 10:00 до 16:00 отключат в доме №3 на Театральной площади и домах №№ 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной. С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители дома № 42 по улице Ленина и домов №№ 7, 7а, 7б по Сиреневому проезду.



Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ.



